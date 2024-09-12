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Putin: 34 ülke BRICS'in çalışmalarına katılmak istediğini bildirdi
Putin: 34 ülke BRICS'in çalışmalarına katılmak istediğini bildirdi
Sputnik Türkiye
Kısa süre önce Türkiye'nin de tam üyelik için başvurduğu BRICS'le işbirliğine ilgi duyan ülkelerin sayısının giderek arttığı Rusya Devlet Başkanı Putin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T14:08+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halihazırda 34 ülkenin BRICS grubunun çalışmalarında herhangi bir formatta yer almak istediğini bildirdiğini söyledi.St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda katılımcılara hitap eden Putin, "Birçok ülke tarafından BRICS'e yönelik giderek artan ilgiyi görmezden gelemezdik. Bugün itibarıyla 30'dan fazla ülke, tam olarak 34 ülke birliğimizin çalışmalarına herhangi bir şekilde katılma isteğini beyan etti. Küresel düzenle ilgili yaklaşımlarımızı paylaşan birçok ülke birliğe üye olmak ve ve işbirliği yapmak için çabalıyor. İlişkilerimizde geleneksel hale geldiği gibi konsensüs temelinde uygun kararlar hazırlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.BRICS dönem başkanı olan Rusya'nın güvenlik konularına büyük önem verdiğini anlatan Putin, BRICS'in güvenlik alanındaki meydan okumalara karşılık verme konusunda önemli bir deneyim kazandığının altını çizdi.Yeni üyelerin hızlı şekilde entegrasyonuna da odaklandıklarını kaydeden Rusya lideri, "Bu yıl BRICS'in dönem başkanı olarak Rusya, birlik kapsamındaki ortak faaliyetlerin organizasyonuna büyük bir sorumlulukla yaklaştı. Dönem başkanlığımıza özel bir görev verilmiş olup bu, yeni üyelerin tüm BRICS mekanizmalarına en hızlı ve organik entegrasyonuna her türlü desteğin verilmesidir" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti.Çin Dışişleri Bakanı Wang'la görüştü: 'Şi zirveye katılacak'Putin, St.Petersburg'daki toplantı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı.Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde görmek istediklerini söyledi.Wang da, Şi'nin Moskova'nın davetini kabul ettiğini ve zirveye katılacağını belirtti.Görüşmeye Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da katıldı.
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rusya, vladimir putin, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, türkiye brics, st. petersburg, saint petersburg, türkiye, üyelik, tam üyelik, wang, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya güvenlik konseyi, şoygu, sergey şoygu

Putin: 34 ülke BRICS'in çalışmalarına katılmak istediğini bildirdi

14:08 12.09.2024 (güncellendi: 14:37 12.09.2024)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности (12 сентября 2024). Санкт-Петербург
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности (12 сентября 2024). Санкт-Петербург - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Kısa süre önce Türkiye'nin de tam üyelik için başvurduğu BRICS'le işbirliğine ilgi duyan ülkelerin sayısının giderek arttığı Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halihazırda 34 ülkenin BRICS grubunun çalışmalarında herhangi bir formatta yer almak istediğini bildirdiğini söyledi.

St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı'nda katılımcılara hitap eden Putin, "Birçok ülke tarafından BRICS'e yönelik giderek artan ilgiyi görmezden gelemezdik. Bugün itibarıyla 30'dan fazla ülke, tam olarak 34 ülke birliğimizin çalışmalarına herhangi bir şekilde katılma isteğini beyan etti. Küresel düzenle ilgili yaklaşımlarımızı paylaşan birçok ülke birliğe üye olmak ve ve işbirliği yapmak için çabalıyor. İlişkilerimizde geleneksel hale geldiği gibi konsensüs temelinde uygun kararlar hazırlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BRICS dönem başkanı olan Rusya'nın güvenlik konularına büyük önem verdiğini anlatan Putin, BRICS'in güvenlik alanındaki meydan okumalara karşılık verme konusunda önemli bir deneyim kazandığının altını çizdi.

Yeni üyelerin hızlı şekilde entegrasyonuna da odaklandıklarını kaydeden Rusya lideri, "Bu yıl BRICS'in dönem başkanı olarak Rusya, birlik kapsamındaki ortak faaliyetlerin organizasyonuna büyük bir sorumlulukla yaklaştı. Dönem başkanlığımıza özel bir görev verilmiş olup bu, yeni üyelerin tüm BRICS mekanizmalarına en hızlı ve organik entegrasyonuna her türlü desteğin verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu, Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang'la görüştü: 'Şi zirveye katılacak'

Putin, St.Petersburg'daki toplantı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı.

Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak 16. BRICS Zirvesi'nde görmek istediklerini söyledi.

Wang da, Şi'nin Moskova'nın davetini kabul ettiğini ve zirveye katılacağını belirtti.

Görüşmeye Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da katıldı.
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