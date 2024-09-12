https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-ukrayna-silahli-kuvvetleri-son-bir-gunde-yaklasik-2000-kisi-1087938981.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde yaklaşık 2.000 kişi kayıp verdi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde yaklaşık 2.000 kişi kayıp verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:32+0300
2024-09-12T12:32+0300
2024-09-12T12:32+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9d4a8a5cb205550d52b153091c2cb48c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak devre dışı kaldığını, Rus hava ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı vurduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_916e563c9b8aa59270af67fd388e32da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde yaklaşık 2.000 kişi kayıp verdi
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak devre dışı kaldığını, Rus hava ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak devre dışı kaldığını, Rus hava ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.