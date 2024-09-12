https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-ukrayna-silahli-kuvvetleri-son-bir-gunde-yaklasik-2000-kisi-1087938981.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde yaklaşık 2.000 kişi kayıp verdi

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde yaklaşık 2.000 kişi kayıp verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:32+0300

2024-09-12T12:32+0300

2024-09-12T12:32+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu ile Ukrayna birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda son bir günde yaklaşık 2.000 Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak devre dışı kaldığını, Rus hava ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait havalimanlarındaki altyapıyı vurduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

rusya

ukrayna

donbass

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