Rus ordusu 2 binden fazla Ukrayna askerini ölü ele geçirdi, Kiev'in Karadeniz'deki girişimini bastırdı
© Sputnik / Press service of the Russian Defence Ministry / Multimedya arşivine gidinВ России начались масштабные плановые учения трех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота
© Sputnik / Press service of the Russian Defence Ministry/
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için Kiev'e bağlı güçlere büyük darbe indirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, son 24 saatte 2 bin 25 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Hortitsa' askeri grubunun öncü kontrol noktasını yerle bir etti.
Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 6 ATACMS füzesi ile 57 İHA'yı, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Hortitsa' askeri grubunun öncü kontrol noktasını yerle bir etti.
Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 6 ATACMS füzesi ile 57 İHA'yı, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
'Karadeniz'de Rus sondaj kulesini ele geçirme girişimi bastırıldı'
Bu arada Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin Karadeniz'de Rusya'ya ait Kırım-2 sondaj kulesini ele geçirmeye çalıştığını ancak bu girişimin püskürtüldüğünü bildirdi.
Ukrayna askeri istihbaratının kuleyi ele geçirmek için deniz piyade birliklerini ABD yapımı 14 Willard Sea Force hücumbotuyla Karadeniz'deki hedefe intikal ettirdiğini aktaran bakanlık, 8 hücumbotun batırıldığını ve yaklaşık 80 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü kaydetti.
Bakanlık, 6 hücumbotun ise sudaki yaralı silah arkadaşlarını kurtarmaya dahi çabalamadan geri çekildiğinin altını çizdi.
Ukrayna askeri istihbaratının kuleyi ele geçirmek için deniz piyade birliklerini ABD yapımı 14 Willard Sea Force hücumbotuyla Karadeniz'deki hedefe intikal ettirdiğini aktaran bakanlık, 8 hücumbotun batırıldığını ve yaklaşık 80 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü kaydetti.
Bakanlık, 6 hücumbotun ise sudaki yaralı silah arkadaşlarını kurtarmaya dahi çabalamadan geri çekildiğinin altını çizdi.