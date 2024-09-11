https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanindan-dogalgaz-ve-elektrik-faturalarina-iliskin-aciklama-1087895123.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T10:34+0300

2024-09-11T10:34+0300

2024-09-11T11:09+0300

ekonomi

doğalgaz

fatura

elektrik faturası

elektrik

bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bakan-simsek-girisim-sermayesiyle-ilgili-yeni-duzenlemeyi-anlatti-ekosisteme-daha-fazla-yabanci-1087894858.html

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doğalgaz, fatura, elektrik faturası, elektrik, bayraktar