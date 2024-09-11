https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanindan-dogalgaz-ve-elektrik-faturalarina-iliskin-aciklama-1087895123.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
doğalgaz
fatura
elektrik faturası
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bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu.
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doğalgaz, fatura, elektrik faturası, elektrik, bayraktar
doğalgaz, fatura, elektrik faturası, elektrik, bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyor
10:34 11.09.2024 (güncellendi: 11:09 11.09.2024)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk oldu.
"(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz"
"(Doğal gaz ve elektrik faturaları) Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz"
"1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor"
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