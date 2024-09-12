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BRICS ülkelerinin güvenlik yetkilileriyle görüşen Putin'den İran ve Hindistan'la ilişkilere vurgu
BRICS ülkelerinin güvenlik yetkilileriyle görüşen Putin'den İran ve Hindistan'la ilişkilere vurgu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.St. Petersburg'daki görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek "Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi yüzde 10 arttı. Rusya ve İran'ın çok sayıda önemli ve ilgi çekici işbirliği alanı bulunuyor. Tüm bu alanlarda ilerlemeye tamamen kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum" dedi.Hükümetler arasındaki çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Putin, 'Kuzey-Güney' uluslararası ulaşım koridoru projesinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Ekim ayında düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katılmasını beklediklerini, Pezeşkiyan ile zirve kapsamında ikili görüşme yapacağını umduğunu belirtti.'Hindistan'la özel imtiyazlı stratejik ortaklık ivme kazanıyor'Putin, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerde güvenlikle ilgili konuların öncelikli olduğunu ve özel imtiyazlı stratejik ortaklığın ivme kazandığını vurguladı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi BRICS Zirvesi'ne beklediklerini dile getiren Putin, zirve kapsamında Modi ile ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval da, Modi'nin Ağustos ayında Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü anımsatarak "Modi, bu görüşme hakkında sizlere bilgi vermemi istedi. Görüşme kapalı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
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BRICS ülkelerinin güvenlik yetkilileriyle görüşen Putin'den İran ve Hindistan'la ilişkilere vurgu

17:16 12.09.2024
© Sputnik / Kristina KormilitsynaRussian President Vladimir Putin, center, accompanied by Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu, right, speaks with Indian National Security Adviser Ajit Doval, left, on the sidelines of the BRICS and BRICS Plus High-Level Security Officials meeting in St. Petersburg, Russia, Thursday, Sept. 12, 2024.
Russian President Vladimir Putin, center, accompanied by Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu, right, speaks with Indian National Security Adviser Ajit Doval, left, on the sidelines of the BRICS and BRICS Plus High-Level Security Officials meeting in St. Petersburg, Russia, Thursday, Sept. 12, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Rusya lideri Putin, St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval ile ayrı ayrı görüşme yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

St. Petersburg'daki görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek "Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacmi yüzde 10 arttı. Rusya ve İran'ın çok sayıda önemli ve ilgi çekici işbirliği alanı bulunuyor. Tüm bu alanlarda ilerlemeye tamamen kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum" dedi.

Hükümetler arasındaki çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Putin, 'Kuzey-Güney' uluslararası ulaşım koridoru projesinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Ekim ayında düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katılmasını beklediklerini, Pezeşkiyan ile zirve kapsamında ikili görüşme yapacağını umduğunu belirtti.

'Hindistan'la özel imtiyazlı stratejik ortaklık ivme kazanıyor'

Putin, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerde güvenlikle ilgili konuların öncelikli olduğunu ve özel imtiyazlı stratejik ortaklığın ivme kazandığını vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi BRICS Zirvesi'ne beklediklerini dile getiren Putin, zirve kapsamında Modi ile ikili görüşme yapmayı planladığını belirtti.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval da, Modi'nin Ağustos ayında Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü anımsatarak "Modi, bu görüşme hakkında sizlere bilgi vermemi istedi. Görüşme kapalı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
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