https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/polisten-bakimevi-baskini-cinsel-istismara-ugrayan-402-cocuk-kurtarildi-1087939965.html
Polisten bakımevi baskını: Cinsel istismara uğrayan 402 çocuk kurtarıldı
Polisten bakımevi baskını: Cinsel istismara uğrayan 402 çocuk kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Malezya’da 20 farklı bakımevine yapılan baskında fiziksel ve cinsel istismara uğradığından şüphelenilen 402 çocuk ve genç polis tarafından kurtarıldı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:08+0300
2024-09-12T13:08+0300
2024-09-12T13:08+0300
dünya
malezya
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
bakımevi
çocuğa şiddet
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Malezya, bakımevlerinde kalan çocuklara yönelik fiziksel ve cinsel istismar olayıyla sarsıldı. Ülke polisi, eylül ayı başında ülkenin Negeri ve Sembilan eyaletlerinde bir tesiste çocukların istismar edildiği ve tacize uğradığına ilişkin ihbarın ardından harekete geçti. Negeri ve Sembilan eyaletlerinde 20 farklı bakımevine dün baskın düzenleyen Malezya polisi, bakımevlerinde fiziksel ve cinsel istismara uğradığından şüphelendiği 402 çocuk ve genci kurtarırken aralarında din öğretmenleri ve bakıcıların da bulunduğu 171 şüpheliyi de gözaltına aldı.Çocukların yaşları 1 ile 17 arasında değişiyorPolis müfettişi Razarudin Husain, elde edilen bilgileri paylaşarak, yaşları 1 ile 17 arasında değişen çocuk ve gençlerin çeşitli istismar biçimlerine maruz kaldığını, bazılarının ise diğer çocuklara cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığını söyledi.Dini tedavi yöntemi diyerek çocuklara dokunmuşlar Yaşları 17 ila 64 arasında değişen şüphelilerden bazılarının dini tedavi yöntemi olduğunu iddia ederek çocuklara dokunduklarını kaydeden Husain, bazı çocukların evlerdeki diğer çocuklara benzer cinsel eylemlerde bulunmalarının öğretildiğini bildirdi. Çocukların 'sıcak metal objeler kullanılarak' cezalandırıldığını sözlerine ekleyen Husain, hasta olan çocukların durumları kritik hale gelene kadar tıbbi tedaviye izin verilmediğini kaydetti.Aileleri tarafından bakımevlerine yerleştirilmişlerBakımevlerinden alınan çocuklar geçici olarak başkent Kuala Lumpur’daki polis merkezine yerleştirildiğini kaydeden Razarudin, çocukların sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.Polis tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen ilk verilerde çocukların aileleri tarafından dini eğitim almaları için bakımevlerine yerleştirildiğinin belirlendiği açıklandı.Malezya İnsan Hakları Komisyonu (Suhakam) olayın ardından harekete geçerek bakımevlerine yönelik sıkı tedbirler uygulanması kararı aldı. Suhakam yetkilisi Farah Nini Dusuki açıklamasında, “Sorun bu tür yerlerin uygun bir şekilde düzenlenmemesi ve denetlenmemesidir. İzleme ve gözetim konusunda ciddi bir sorunumuz var, bu nedenle toplumun daha uyanık olmasına ihtiyacımız var” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-5e-cikti-1087936178.html
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malezya, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, bakımevi, çocuğa şiddet
malezya, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, bakımevi, çocuğa şiddet
Polisten bakımevi baskını: Cinsel istismara uğrayan 402 çocuk kurtarıldı
Malezya’da 20 farklı bakımevine yapılan baskında fiziksel ve cinsel istismara uğradığından şüphelenilen 402 çocuk ve genç polis tarafından kurtarıldı.
Malezya, bakımevlerinde kalan çocuklara yönelik fiziksel ve cinsel istismar olayıyla sarsıldı. Ülke polisi, eylül ayı başında ülkenin Negeri ve Sembilan eyaletlerinde bir tesiste çocukların istismar edildiği ve tacize uğradığına ilişkin ihbarın ardından harekete geçti. Negeri ve Sembilan eyaletlerinde 20 farklı bakımevine dün baskın düzenleyen Malezya polisi, bakımevlerinde fiziksel ve cinsel istismara uğradığından şüphelendiği 402 çocuk ve genci kurtarırken aralarında din öğretmenleri ve bakıcıların da bulunduğu 171 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Çocukların yaşları 1 ile 17 arasında değişiyor
Polis müfettişi Razarudin Husain, elde edilen bilgileri paylaşarak, yaşları 1 ile 17 arasında değişen çocuk ve gençlerin çeşitli istismar biçimlerine maruz kaldığını, bazılarının ise diğer çocuklara cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığını söyledi.
Dini tedavi yöntemi diyerek çocuklara dokunmuşlar
Yaşları 17 ila 64 arasında değişen şüphelilerden bazılarının dini tedavi yöntemi olduğunu iddia ederek çocuklara dokunduklarını kaydeden Husain, bazı çocukların evlerdeki diğer çocuklara benzer cinsel eylemlerde bulunmalarının öğretildiğini bildirdi.
Çocukların 'sıcak metal objeler kullanılarak' cezalandırıldığını sözlerine ekleyen Husain, hasta olan çocukların durumları kritik hale gelene kadar tıbbi tedaviye izin verilmediğini kaydetti.
Aileleri tarafından bakımevlerine yerleştirilmişler
Bakımevlerinden alınan çocuklar geçici olarak başkent Kuala Lumpur’daki polis merkezine yerleştirildiğini kaydeden Razarudin, çocukların sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.
Polis tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen ilk verilerde çocukların aileleri tarafından dini eğitim almaları için bakımevlerine yerleştirildiğinin belirlendiği açıklandı.
Malezya İnsan Hakları Komisyonu (Suhakam) olayın ardından harekete geçerek bakımevlerine yönelik sıkı tedbirler uygulanması kararı aldı. Suhakam yetkilisi Farah Nini Dusuki açıklamasında, “Sorun bu tür yerlerin uygun bir şekilde düzenlenmemesi ve denetlenmemesidir. İzleme ve gözetim konusunda ciddi bir sorunumuz var, bu nedenle toplumun daha uyanık olmasına ihtiyacımız var” dedi.