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Fiş almayana 5 bin TL ceza: Taslak metinde 5 gün detayı dikkat çekti
Fiş almayana 5 bin TL ceza: Taslak metinde 5 gün detayı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Ticarette pazarlığın vazgeçilmez cümlesi ‘Fiş almazsak ne olur’ sorusunun yanıtını Maliye netleştirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı, fiş almayan tüketiciye 5 bin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T08:38+0300
2024-09-12T08:38+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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ceza
ekonomi
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Alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5 bin lira ceza kesilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı beş iş gününden önce İdare’ye bildirirse ceza almayacak. Ancak beş işgününden sonra vergi dairesine bildirse dahi 5 bin liralık cezadan kurtulamayacak.5 gün içinde bildirme şartı var2 Ağustos 2024 Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile fiş, fatura kesmeyenlere kesilen ceza, yapılan tespite göre katmerli hale getirildi. Hürriyet'in haberine göre fiş ve fatura almayan nihai tüketicilere de özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı hangi durumlarda cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağı ile uygulamaya açıklık getirdi. Yaptıkları alışverişin ardından fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak bunun iki şartı var. Tüketici belge verilmediğini Gelir İdaresi Başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç beş işgünü içersinde İdare’ye bildirirse ceza kesilmeyecek.Fiş almayana ceza nasıl uygulanacak?Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler verildi. Vergi mükellefi olan Kemal Bey, 9 Ağustos 2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldı. Ancak fişini almadığı tespit edildi. Bu durumda Kemal Bey’in bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Kemal Bey’e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Diğer taraftan satıcıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek.Denetimde yakalanma ihtimaliBir başka örnek de yapılan denetimde fiş alınmadığının tespit edilmesine yönelik verildi. 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde nihai tüketici Hasan Bey’in yaptığı alışverişte (M) şirketinden fiş almadığı tespit edildi. Söz konusu tespite istinaden, nihai tüketici Hasan Bey’e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca (M) şirketine hakkında yapılan tetkikte fişi düzenlememe yönünden bu denetim sonucunda yapılan tespitin bir takvim yılındaki dördüncü tespit olduğu anlaşıldı. Buna göre, mükellef adına 7524 sayılı yasada belirtilen cetvele göre 40 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.Tebliğ taslağında tüketicilerin fiş almamaları halinde beş işgünü içinde bildirim yapmaları gerektiğine yönelik de bir örnek verildi. Nihai tüketici Nevzat Bey 14 Kasım 2024 tarihinde yaptığı alışverişte (O) şirketi tarafından kendisine fatura düzenlenmediğini 3 Aralık 2024 tarihinde vergi dairesine bildirdi. Bunun üzerine, 4 Aralık 2024 tarihinde mükellef nezdinde yoklama yapıldı ve söz konusu faturanın düzenlenmediği hususu teyit edildi. Buna göre, (O) şirketine özel usulsüzlük cezası kesilecek. Nihai tüketici Nevzat Bey adına ise fatura düzenlenmediğine ilişkin bildirimi faturanın düzenlenmesi gereken tarihi takip eden beş işgünü içerisinde yapmaması nedeniyle 5 bin lira tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kirayi-elden-odeyene-ceza-hem-ev-sahibi-hem-de-kiraciyi-ilgilendiriyor-1087891176.html
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alışverişte fiş cezası, fatura düzenlememe cezası, vergi paketi, fiş almayana ne ceza var, fiş almama cezası
alışverişte fiş cezası, fatura düzenlememe cezası, vergi paketi, fiş almayana ne ceza var, fiş almama cezası

Fiş almayana 5 bin TL ceza: Taslak metinde 5 gün detayı dikkat çekti

08:38 12.09.2024
© Pixabaygömlek, alışveriş
gömlek, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Pixabay
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Ticarette pazarlığın vazgeçilmez cümlesi ‘Fiş almazsak ne olur’ sorusunun yanıtını Maliye netleştirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı, fiş almayan tüketiciye 5 bin TL’lik ceza kesmeye hazırlanıyor. Hazırlanan tebliğ taslağına göre müşteriye fişsiz alışverişi bildirmek için beş işgünü süre tanınıyor.
Alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5 bin lira ceza kesilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı beş iş gününden önce İdare’ye bildirirse ceza almayacak. Ancak beş işgününden sonra vergi dairesine bildirse dahi 5 bin liralık cezadan kurtulamayacak.

5 gün içinde bildirme şartı var

2 Ağustos 2024 Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile fiş, fatura kesmeyenlere kesilen ceza, yapılan tespite göre katmerli hale getirildi. Hürriyet'in haberine göre fiş ve fatura almayan nihai tüketicilere de özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı hangi durumlarda cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağı ile uygulamaya açıklık getirdi. Yaptıkları alışverişin ardından fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak bunun iki şartı var. Tüketici belge verilmediğini Gelir İdaresi Başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç beş işgünü içersinde İdare’ye bildirirse ceza kesilmeyecek.

Fiş almayana ceza nasıl uygulanacak?

Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler verildi. Vergi mükellefi olan Kemal Bey, 9 Ağustos 2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldı. Ancak fişini almadığı tespit edildi. Bu durumda Kemal Bey’in bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Kemal Bey’e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Diğer taraftan satıcıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Denetimde yakalanma ihtimali

Bir başka örnek de yapılan denetimde fiş alınmadığının tespit edilmesine yönelik verildi. 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde nihai tüketici Hasan Bey’in yaptığı alışverişte (M) şirketinden fiş almadığı tespit edildi. Söz konusu tespite istinaden, nihai tüketici Hasan Bey’e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca (M) şirketine hakkında yapılan tetkikte fişi düzenlememe yönünden bu denetim sonucunda yapılan tespitin bir takvim yılındaki dördüncü tespit olduğu anlaşıldı. Buna göre, mükellef adına 7524 sayılı yasada belirtilen cetvele göre 40 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Tebliğ taslağında tüketicilerin fiş almamaları halinde beş işgünü içinde bildirim yapmaları gerektiğine yönelik de bir örnek verildi. Nihai tüketici Nevzat Bey 14 Kasım 2024 tarihinde yaptığı alışverişte (O) şirketi tarafından kendisine fatura düzenlenmediğini 3 Aralık 2024 tarihinde vergi dairesine bildirdi. Bunun üzerine, 4 Aralık 2024 tarihinde mükellef nezdinde yoklama yapıldı ve söz konusu faturanın düzenlenmediği hususu teyit edildi. Buna göre, (O) şirketine özel usulsüzlük cezası kesilecek. Nihai tüketici Nevzat Bey adına ise fatura düzenlenmediğine ilişkin bildirimi faturanın düzenlenmesi gereken tarihi takip eden beş işgünü içerisinde yapmaması nedeniyle 5 bin lira tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
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Kirayı elden ödeyene ceza: Hem ev sahibi hem de kiracıyı ilgilendiriyor
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