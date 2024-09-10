https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusyanin-okyanus-2024-stratejik-tatbikati-basladi-1087850568.html
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilecek olan ‘Okyanus-2024’... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:22+0300
2024-09-10T10:22+0300
2024-09-10T10:42+0300
savunma
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çin halk cumhuriyeti
çin
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rus donanması
tatbikat
ortak tatbikat
pasifik
pasifik okyanusu
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin donanmasının da katıldığı tatbikatın Donanma Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in genel rehberliğinde iki taraflı formatta gerçekleştirileceği bildirilirken, tatbikatın, 2024 yılında Rus Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel ve muharebe eğitiminin ana etkinliklerinden biri olacağı vurgulandı.Okyanus-2024 tatbikatının ana hedeflerinden birinin, Rus Donanmasının gelişmiş yüksek hassasiyetli silahların entegre kullanımına hazır olup olmadığını test etmek olduğu kaydedilen açıklamada, “Okyanus-2024 tatbikatı kapsamındaki stratejik komutanın ana hedefleri, Rus Donanması birlik ve oluşumlarının liderlerinin sorumluluk alanlarındaki farklı kuvvet gruplarını yönetmek, standart dışı operasyonel görevleri çözmek, tatbikatın pratik kısmı sırasında yüksek hassasiyetli füzelerle birlikte gelişmiş ve modern silah ve askeri teçhizat kullanmaya hazır olup olmadıklarını test etmek ve müşterek görevlerin çözümünde ortak ülkelerin deniz kuvvetleriyle işbirliğini genişletmektir” ifadelerine yer verildi.16 Eylül’e kadar sürecek olan tatbikat çerçevesindeki manevralar Pasifik ve Arktik Okyanusu dahil olmak üzere Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilecek.Tatbikatlara 400'den fazla savaş gemisi, denizaltı ve yardımcı filoya ait destek gemileri katılırken, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait 120'den fazla uçak ve helikopter, yaklaşık 7 bin adet silah, askeri ve özel teçhizat ile 90 binden fazla personel hazır bulunuyor.Bakanlık, manevraların ilk aşamasında, askeri komutanın belirlenen muharebe eğitim sahalarında kuvvet gruplarını konuşlandırma çalışmaları gerçekleştireceğini, ikinci aşamada ise tatbikat katılımcılarının şartlı düşmanın stratejik öneme sahip tesislerini ve kuvvetlerini yenmek için ‘çıkarma ve muharebe operasyonları’ düzenleyeceğini ekledi.Önceki gün Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasının Rusya'nın ‘Okyanus- 2024’ tatbikatına katılacağını açıklamış, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ve Rus Donanması, Pasifik Okyanusu’nda beşinci ortak devriyeyi gerçekleştirecektir” ifadelerini kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/putin-onumuzdeki-hafta-askeri-tatbikata-katilacak-1087792039.html
rusya
çin halk cumhuriyeti
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Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
2024-09-10T10:22+0300
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Sputnik Türkiye
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rusya tatbikat, rus donanması, rus donanma tatbikatı, rusya çin
rusya tatbikat, rus donanması, rus donanma tatbikatı, rusya çin
Rusya'nın ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatı başladı
10:22 10.09.2024 (güncellendi: 10:42 10.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik ve Arktik Okyanuslarıyla birlikte Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilecek olan ‘Okyanus-2024’ stratejik tatbikatının başladığını duyururken, Çin'in de yer aldığı tatbikatlara 400'den fazla savaş gemisi, denizaltı ve 90 binden fazla donanma personeli katılıyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin donanmasının da katıldığı tatbikatın Donanma Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in genel rehberliğinde iki taraflı formatta gerçekleştirileceği bildirilirken, tatbikatın, 2024 yılında Rus Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel ve muharebe eğitiminin ana etkinliklerinden biri olacağı vurgulandı.
Okyanus-2024 tatbikatının ana hedeflerinden birinin, Rus Donanmasının gelişmiş yüksek hassasiyetli silahların entegre kullanımına hazır olup olmadığını test etmek olduğu kaydedilen açıklamada, “Okyanus-2024 tatbikatı kapsamındaki stratejik komutanın ana hedefleri, Rus Donanması birlik ve oluşumlarının liderlerinin sorumluluk alanlarındaki farklı kuvvet gruplarını yönetmek, standart dışı operasyonel görevleri çözmek, tatbikatın pratik kısmı sırasında yüksek hassasiyetli füzelerle birlikte gelişmiş ve modern silah ve askeri teçhizat kullanmaya hazır olup olmadıklarını test etmek ve müşterek görevlerin çözümünde ortak ülkelerin deniz kuvvetleriyle işbirliğini genişletmektir” ifadelerine yer verildi.
16 Eylül’e kadar sürecek olan tatbikat çerçevesindeki manevralar Pasifik ve Arktik Okyanusu dahil olmak üzere Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilecek.
Tatbikatlara 400'den fazla savaş gemisi, denizaltı ve yardımcı filoya ait destek gemileri katılırken, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait 120'den fazla uçak ve helikopter, yaklaşık 7 bin adet silah, askeri ve özel teçhizat ile 90 binden fazla personel hazır bulunuyor.
Bakanlık, manevraların ilk aşamasında, askeri komutanın belirlenen muharebe eğitim sahalarında kuvvet gruplarını konuşlandırma çalışmaları gerçekleştireceğini, ikinci aşamada ise tatbikat katılımcılarının şartlı düşmanın stratejik öneme sahip tesislerini ve kuvvetlerini yenmek için ‘çıkarma ve muharebe operasyonları’ düzenleyeceğini ekledi.
Önceki gün Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasının Rusya'nın ‘Okyanus- 2024’ tatbikatına katılacağını açıklamış, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ve Rus Donanması, Pasifik Okyanusu’nda beşinci ortak devriyeyi gerçekleştirecektir” ifadelerini kullanılmıştı.