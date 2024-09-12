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Malezya'da 16 bin yıllık olduğu düşünülen insan iskeletleri bulundu
Malezya'da 16 bin yıllık olduğu düşünülen insan iskeletleri bulundu
Sputnik Türkiye
Malezyalı arkeologlar, Kelantan eyaletindeki Nenggiri Vadisi'nde yaptıkları kazılarda 16 bin yıllık insan iskeletleri buldu. Kazılarda, 13 mağarada 16 kişiye... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T04:48+0300
2024-09-12T04:48+0300
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malezya
kazı çalışması
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Malezya'da arkeologlar tarafından Kelantan eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 16 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeletleri bulundu.Live Science sitesinin haberine göre, Nenggiri Vadisi'nde kazı çalışması yapan Malezya Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Zuliskandar Ramli başkanlığındaki ekip, 4 farklı noktasında 13 kireç taşı mağarasında yaptıkları çalışmada, 16 kişiye ait iskeletler buldu.Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'ya göre, vadideki en önemli buluntulardan biri, 'Gua Keledung Kecil' adlı mağarada bulunan ve 14 bin ila 16 bin yıllık olduğu tahmin edilen tam bir insan iskeleti.Prof. Dr. Ramli, bulunan tam insan iskeleti hakkında, "Bu, ülkede bulunan tam bükülmüş pozisyondaki en eksiksiz ve en eski iskelet" dedi. Ramli, keşfedilen iskeletlerin çoğunun bölgenin Neolitik öncesi kültürüne ait olduğunu belirtti. İskeletlerin 15'inin çömelmiş veya tamamen bükülmüş bir pozisyonda, bir iskeletin ise düz bir şekilde gömüldüğünü açıkladı.Yapılan incelemeler sonucunda, düz gömülen iskeletin Neolitik döneme ait olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, iskelet kalıntılarının avcı-toplayıcı Hoabinhian kültürünün bir koluna ait olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ani-oren-yerinde-yeni-bulgular-erzak-deposu-ve-tavus-kusu-motifli-bir-kase-parcasi-bulundu-1087886391.html
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malezya, kazı çalışması, iskelet
malezya, kazı çalışması, iskelet

Malezya'da 16 bin yıllık olduğu düşünülen insan iskeletleri bulundu

04:48 12.09.2024
© AAMalezyalı arkeologlar tarafından Kelantan eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 16 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeletleri bulundu.
Malezyalı arkeologlar tarafından Kelantan eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 16 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeletleri bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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Malezyalı arkeologlar, Kelantan eyaletindeki Nenggiri Vadisi'nde yaptıkları kazılarda 16 bin yıllık insan iskeletleri buldu. Kazılarda, 13 mağarada 16 kişiye ait iskeletlerin bulunduğu ve en eski iskeletin Neolitik döneme ait olduğu belirlendi.
Malezya'da arkeologlar tarafından Kelantan eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 16 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan iskeletleri bulundu.
Live Science sitesinin haberine göre, Nenggiri Vadisi'nde kazı çalışması yapan Malezya Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Zuliskandar Ramli başkanlığındaki ekip, 4 farklı noktasında 13 kireç taşı mağarasında yaptıkları çalışmada, 16 kişiye ait iskeletler buldu.
Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'ya göre, vadideki en önemli buluntulardan biri, 'Gua Keledung Kecil' adlı mağarada bulunan ve 14 bin ila 16 bin yıllık olduğu tahmin edilen tam bir insan iskeleti.
Prof. Dr. Ramli, bulunan tam insan iskeleti hakkında, "Bu, ülkede bulunan tam bükülmüş pozisyondaki en eksiksiz ve en eski iskelet" dedi. Ramli, keşfedilen iskeletlerin çoğunun bölgenin Neolitik öncesi kültürüne ait olduğunu belirtti. İskeletlerin 15'inin çömelmiş veya tamamen bükülmüş bir pozisyonda, bir iskeletin ise düz bir şekilde gömüldüğünü açıkladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, düz gömülen iskeletin Neolitik döneme ait olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, iskelet kalıntılarının avcı-toplayıcı Hoabinhian kültürünün bir koluna ait olduğunu düşünüyor.
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