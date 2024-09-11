Ani Ören Yeri'nde yeni bulgular: Erzak deposu ve tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu

"Bagratlı Hanedanlığı zamanında inşa edilen ve Ani'nin ilk dış surları olan Aşot surlarının kuzeyine Selçuklular zamanında eklenen mekanların kazısı ise Selçuklulara ait bir erzak deposunun gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Kuzey-güney doğrultusunda taş deponun içindeki pişmiş topraktan yapılmış seramik küpler ise oldukça ilginç. Depoda Büyük Selçuklular devrine ait sekiz 'pitos' adı verilen küp bulduk. Burada ayrıca tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde 'cennet kuşu' olarak nitelendirildiği ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğu biliniyor"