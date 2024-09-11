Ani Ören Yeri'nde yeni bulgular: Erzak deposu ve tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu
© AAAni Ören Yeri'ndeki kazıda erzak deposuyla tavus kuşu figürlü kase parçası bulundu
© AA
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Ani Ören Yeri'nde gerçekleştirilen kazı çalışmasında Büyük Selçuklu dönemine ait bir erzak deposu ve tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu.
Kars'ta bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında, erzak deposu ve tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu.
Bölgede çalışan ekip tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Geleceğe Miras Projesi'nin önemli noktalarından biri olan Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri Ani'deki kazılarda, Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ortaya çıkarıldı.
Depoda, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip konik kürevi formunda sekiz küp bulundu. Odadan çıkarılan ve üzerinde Orta Çağ mitolojisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu motifi bulunan kase parçası ortaya çıktı.
Kazı başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, gazetecilere, yaptığı açıklamada şunları kaydeti:
"Bagratlı Hanedanlığı zamanında inşa edilen ve Ani'nin ilk dış surları olan Aşot surlarının kuzeyine Selçuklular zamanında eklenen mekanların kazısı ise Selçuklulara ait bir erzak deposunun gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Kuzey-güney doğrultusunda taş deponun içindeki pişmiş topraktan yapılmış seramik küpler ise oldukça ilginç. Depoda Büyük Selçuklular devrine ait sekiz 'pitos' adı verilen küp bulduk. Burada ayrıca tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde 'cennet kuşu' olarak nitelendirildiği ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğu biliniyor"
© AA / Ani Ören Yeri Kazı BaşkanlığıAni Ören Yeri'ndeki kazıda erzak deposuyla tavus kuşu figürlü kase parçası bulundu
Ani Ören Yeri'ndeki kazıda erzak deposuyla tavus kuşu figürlü kase parçası bulundu
© AA / Ani Ören Yeri Kazı Başkanlığı