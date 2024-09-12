https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kyk-yurt-yedek-sonuclari-aciklandi--1087934060.html

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde KYK yurt sonuçlarına göre yedek yerleştirme hakkı kazanan... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T11:18+0300

2024-09-12T11:18+0300

2024-09-12T11:18+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

yurt

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2024-2025 yılı KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına yedek olarak katılma hakkı kazanan öğrencileri, e-Devlet üzerinden kolayca sonuçlarını sorgulayabilecek. KYK yurt yedek sonuçları nasıl sorgulanır?KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.KYK yedek yurt ne demek?KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.KYK yurt ücretleri ne kadar?Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html

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