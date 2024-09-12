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KYK yurt yedek sonuçları açıklandı
KYK yurt yedek sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde KYK yurt sonuçlarına göre yedek yerleştirme hakkı kazanan... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:18+0300
2024-09-12T11:18+0300
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
yurt
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2024-2025 yılı KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına yedek olarak katılma hakkı kazanan öğrencileri, e-Devlet üzerinden kolayca sonuçlarını sorgulayabilecek. KYK yurt yedek sonuçları nasıl sorgulanır?KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.KYK yedek yurt ne demek?KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.KYK yurt ücretleri ne kadar?Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html
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kyk yurt yedek çıktı ne yapmalıyım?, kyk yedek sırası gelir mi?, kyk yedek yurt başvuruları ne zaman?, kyk ek yerleştirme ne zaman 2024?,kyk yurt yedek sonuçları açıklandı, kyk yurt yedek sonuçları, 2024-2025 gsb kyk 1. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı

11:18 12.09.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlanmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde KYK yurt sonuçlarına göre yedek yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt yedek sonuçlarını öğrenebilecek.
2024-2025 yılı KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına yedek olarak katılma hakkı kazanan öğrencileri, e-Devlet üzerinden kolayca sonuçlarını sorgulayabilecek.

KYK yurt yedek sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.

KYK yedek yurt ne demek?

KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu
3 Eylül, 07:53
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