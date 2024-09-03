https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html

KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu

KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. Yeni zamla birlikte en düşük KYK yurt ücreti de belli oldu. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T07:53+0300

2024-09-03T07:53+0300

2024-09-03T07:53+0300

ekonomi

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)

zam

ara zam

ek zam

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Yeni zamla birlikte en düşük KYK yurt ücreti 345 TL’den 517.50 TL’ye, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL’den 855 TL’ye yükseldi. Milyonlarca üniversite öğrencisi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde zamlı yurt ücretlerini araştırıyor.KYK yurt ücretleri güncellendi: Hangi tip yurt kaç tl oldu?KYK yurtları, oda büyüklüğü ve barınma koşullarına göre 6 tip olarak sınıflandırılıyor. Yapılan yüzde 50 zam sonrasında tip 1 yurtların ücreti 345 TL'den 517.50 TL'ye, tip 2 ve tip 3 yurtların ücreti 405 TL'den 607.50 TL'ye, tip 4 yurtların ücreti 480 TL'den 720 TL'ye, tip 5 yurtların ücreti 510 TL'den 765 TL'ye, tip 6 yurtların ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye çıktı.Depozito yatırmayanların kaydı silinecekKYK, yurtlarına kayıtlı öğrencilerden depozito yatırmalarını talep ediyor. 15 Eylül'e kadar depozitosunu yatırmayan öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceği açıklandı. Bu nedenle öğrencilerin belirtilen tarihe kadar ödeme yapmaları gerekiyor.KYK yurt tipleri ve özellikleri nelerdir?KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor:KYK yurtlarına zamlı fiyatlarla kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, odaların özelliklerini ve yeni ücret tarifelerini dikkate alarak tercihlerde bulunmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-diyerek-sari-kodla-uyardi-dolu-yagisi-ve-firtina-geliyor-1087568131.html

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