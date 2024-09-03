KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı: En ucuz ve en pahalı oda fiyatları belli oldu
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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. Yeni zamla birlikte en düşük KYK yurt ücreti de belli oldu. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
Yeni zamla birlikte en düşük KYK yurt ücreti 345 TL’den 517.50 TL’ye, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL’den 855 TL’ye yükseldi. Milyonlarca üniversite öğrencisi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde zamlı yurt ücretlerini araştırıyor.
KYK yurt ücretleri güncellendi: Hangi tip yurt kaç tl oldu?
KYK yurtları, oda büyüklüğü ve barınma koşullarına göre 6 tip olarak sınıflandırılıyor. Yapılan yüzde 50 zam sonrasında tip 1 yurtların ücreti 345 TL'den 517.50 TL'ye, tip 2 ve tip 3 yurtların ücreti 405 TL'den 607.50 TL'ye, tip 4 yurtların ücreti 480 TL'den 720 TL'ye, tip 5 yurtların ücreti 510 TL'den 765 TL'ye, tip 6 yurtların ücreti ise 570 TL'den 855 TL'ye çıktı.
Depozito yatırmayanların kaydı silinecek
KYK, yurtlarına kayıtlı öğrencilerden depozito yatırmalarını talep ediyor. 15 Eylül'e kadar depozitosunu yatırmayan öğrencilerin yurt kayıtlarının silineceği açıklandı. Bu nedenle öğrencilerin belirtilen tarihe kadar ödeme yapmaları gerekiyor.
KYK yurt tipleri ve özellikleri nelerdir?
KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor:
1. ve 2. Tip Yurtlar: Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan yurtlardır.
3. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlar olup, oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır.
4. Tip Yurtlar: Orta dereceli yurtlardır. Oda büyüklüğüne göre 2-4 kişilik konaklama imkânı sunar. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve kitaplık bulunabilir.
5. Tip Yurtlar: İkinci en iyi yurt kategorisindedir ve buna bağlı olarak ikinci en yüksek ücret ve depozito ücretine sahiptir.
6. Tip Yurtlar: En lüks KYK yurtlarıdır ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahiptir.
KYK yurtlarına zamlı fiyatlarla kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, odaların özelliklerini ve yeni ücret tarifelerini dikkate alarak tercihlerde bulunmaları gerekiyor.