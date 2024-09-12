https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kucuk-narin-cinayetinde-supheliler-adliyeye-getirildi-1087931165.html

Küçük Narin cinayetinde şüpheliler adliyeye getirildi

Küçük Narin cinayetinde şüpheliler adliyeye getirildi

Sputnik Türkiye

Küçük Narin cinayetinde şüpheli 22 kişinin bugün sabah erken saatlerde adliyeye getirildiği açıklandı. 23 şüpheliden 1’i dün serbest bırakılmıştı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T09:14+0300

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2024-09-12T09:14+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde şüpheli olan 22 kişinin bugün erken saatlerde Diyarbakır Adliyesi’ne getirildiği kaydedildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam soruşturmayla ilgili verdiği bilgilere göre 26’sı şüpheli ve 241’i tanık olmak üzere toplamda 267 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Tunç, “Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül tarihinde, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül günü çıkartıldıkları mahkemece beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan 'çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından tutuklanmışlardır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir” demişti.

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narin güran, diyarbakır, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı