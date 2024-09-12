Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ’da iki yaşındaki bebeğe darp ve cinsel istismar
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kozmetik-firmasi-sahibinin-oldurulmesine-iliskin-16-kisi-yakandi-1087940397.html
Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı
Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Çağlar Temel soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:22+0300
2024-09-12T13:22+0300
türkiye
kemal çağlar temel
cinayet
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1a5c3236a03675956e63d79f8d3bfee9.jpg
Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.10 Eylül'de gerçekleştiren saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada, polis olayla bağlantılı 16 kişinin adres ve bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:571_1920x0_80_0_0_03c3f52e1ad0ec6d31e96d3ec0b3910f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal çağlar temel, cinayet, silahlı saldırı
kemal çağlar temel, cinayet, silahlı saldırı

Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı

13:22 12.09.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW284869Kemal Çağlar Temel
Kemal Çağlar Temel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW284869
Abone ol
İstanbul'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Çağlar Temel soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW284954Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW284954
10 Eylül'de gerçekleştiren saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada, polis olayla bağlantılı 16 kişinin adres ve bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kemal Çağlar Temel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
Dün, 13:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала