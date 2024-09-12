https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kozmetik-firmasi-sahibinin-oldurulmesine-iliskin-16-kisi-yakandi-1087940397.html

Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı

Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Çağlar Temel soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T13:22+0300

2024-09-12T13:22+0300

2024-09-12T13:22+0300

türkiye

kemal çağlar temel

cinayet

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1a5c3236a03675956e63d79f8d3bfee9.jpg

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.10 Eylül'de gerçekleştiren saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada, polis olayla bağlantılı 16 kişinin adres ve bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal çağlar temel, cinayet, silahlı saldırı