https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kozmetik-firmasi-sahibinin-oldurulmesine-iliskin-16-kisi-yakandi-1087940397.html
Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı
Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Çağlar Temel soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:22+0300
2024-09-12T13:22+0300
2024-09-12T13:22+0300
türkiye
kemal çağlar temel
cinayet
silahlı saldırı
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Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.10 Eylül'de gerçekleştiren saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada, polis olayla bağlantılı 16 kişinin adres ve bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html
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kemal çağlar temel, cinayet, silahlı saldırı
kemal çağlar temel, cinayet, silahlı saldırı
Kozmetik firması sahibinin öldürülmesine ilişkin 16 kişi yakandı
İstanbul'da iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Çağlar Temel soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.
10 Eylül'de gerçekleştiren saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada, polis olayla bağlantılı 16 kişinin adres ve bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.