https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html

Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü

Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T13:56+0300

2024-09-11T13:56+0300

2024-09-11T13:56+0300

türkiye

kozmetik

kemal çağlar temel

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Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.Kemal Çağlar Temel öldürüldüBurhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktıGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.Şüpheli aranıyorİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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