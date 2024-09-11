Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü

Türkiye
Dışişleri Bakanlığı: Norveç'ten Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin sigorta sorunları
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:56+0300
2024-09-11T13:56+0300
türkiye
kozmetik
kemal çağlar temel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1a5c3236a03675956e63d79f8d3bfee9.jpg
Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.Kemal Çağlar Temel öldürüldüBurhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktıGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.Şüpheli aranıyorİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-3e-cikti--1087905213.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:571_1920x0_80_0_0_03c3f52e1ad0ec6d31e96d3ec0b3910f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal çağlar temel kimdir, kemal çağlar temel nereli, kemal çağlar temel hangi firma, kemal çağlar temel kozmetik firması, kemal çağlar temel, kemal çağlar temel derminix
kemal çağlar temel kimdir, kemal çağlar temel nereli, kemal çağlar temel hangi firma, kemal çağlar temel kozmetik firması, kemal çağlar temel, kemal çağlar temel derminix

Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü

13:56 11.09.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW284869Kemal Çağlar Temel
Kemal Çağlar Temel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR-AW284869
Abone ol
İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.
Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.

Kemal Çağlar Temel öldürüldü

Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.

Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW284954Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW284954

Şüpheli aranıyor

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
tekirdag - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала