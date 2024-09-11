https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kozmetik-sirketi-sahibine-is-yerinin-onunde-saldiri-basindan-vurularak-olduruldu-1087905466.html
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:56+0300
2024-09-11T13:56+0300
2024-09-11T13:56+0300
türkiye
kozmetik
kemal çağlar temel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_1a5c3236a03675956e63d79f8d3bfee9.jpg
Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.Kemal Çağlar Temel öldürüldüBurhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktıGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.Şüpheli aranıyorİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-3e-cikti--1087905213.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087905654_0:0:760:571_1920x0_80_0_0_03c3f52e1ad0ec6d31e96d3ec0b3910f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kemal çağlar temel kimdir, kemal çağlar temel nereli, kemal çağlar temel hangi firma, kemal çağlar temel kozmetik firması, kemal çağlar temel, kemal çağlar temel derminix
kemal çağlar temel kimdir, kemal çağlar temel nereli, kemal çağlar temel hangi firma, kemal çağlar temel kozmetik firması, kemal çağlar temel, kemal çağlar temel derminix
Kozmetik şirketi sahibine iş yerinin önünde saldırı: Başından vurularak öldürüldü
İstanbul’da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.
Üsküdar'da, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, hayatını kaybetti.
Kemal Çağlar Temel öldürüldü
Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle gelen Temel'e cerrahi maske takmış biri tarafından silahla ateş açıldı.
Kozmetik firması sahibi Temel'in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Temel'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.