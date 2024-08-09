https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankarali-turgut-hastaneye-kaldirildi-kimse-taniyamadi-1086678357.html
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Kimse tanıyamadı
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Kimse tanıyamadı
Sputnik Türkiye
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut ‘Turgut Karataş’ hastaneye kaldırıldı. Sanatçının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan yakınları hayranlarından dua istedi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T14:32+0300
2024-08-09T14:32+0300
2024-08-09T14:43+0300
türkiye
ankara
hastane
türkü
hastalık
tedavi
ciğer
hayran
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Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut neden hastaneye kaldırıldı? Hastalığı ne?Ankaralı Turgut'un ciğerlerinde meydana gelen rahatsızlık nedeni ile tedavi altına alındığı iddia edildi.Çocukları açıklama yapmadıAnkaralı Turgut’un hastalığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankaralı Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum.'' dedi. Ünlü türkücünün hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini şaşırttı. Aşırı derecede zayıfladığı görüldü.2017 yılında KOAH tedavisi gördüAnkaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/unlu-oyuncu-zac-efron-hastaneye-kaldirildi--1086516672.html
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Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Kimse tanıyamadı
14:32 09.08.2024 (güncellendi: 14:43 09.08.2024)
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut ‘Turgut Karataş’ hastaneye kaldırıldı. Sanatçının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan yakınları hayranlarından dua istedi.
Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı.
Ankaralı Turgut neden hastaneye kaldırıldı? Hastalığı ne?
Ankaralı Turgut'un ciğerlerinde meydana gelen rahatsızlık nedeni ile tedavi altına alındığı iddia edildi.
Çocukları açıklama yapmadı
Ankaralı Turgut’un hastalığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankaralı Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum.'' dedi. Ünlü türkücünün hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini şaşırttı. Aşırı derecede zayıfladığı görüldü.
2017 yılında KOAH tedavisi gördü
Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.