https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankarali-turgut-hastaneye-kaldirildi-kimse-taniyamadi-1086678357.html

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Kimse tanıyamadı

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı: Kimse tanıyamadı

Sputnik Türkiye

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut ‘Turgut Karataş’ hastaneye kaldırıldı. Sanatçının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan yakınları hayranlarından dua istedi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

hastane

türkü

hastalık

tedavi

ciğer

hayran

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Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut neden hastaneye kaldırıldı? Hastalığı ne?Ankaralı Turgut'un ciğerlerinde meydana gelen rahatsızlık nedeni ile tedavi altına alındığı iddia edildi.Çocukları açıklama yapmadıAnkaralı Turgut’un hastalığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankaralı Turgut'un kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum.'' dedi. Ünlü türkücünün hasta yatağından çekilen fotoğrafı sevenlerini şaşırttı. Aşırı derecede zayıfladığı görüldü.2017 yılında KOAH tedavisi gördüAnkaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/unlu-oyuncu-zac-efron-hastaneye-kaldirildi--1086516672.html

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