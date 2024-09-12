https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-gelisme-1087932300.html
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Jülide Kural, ünlü sanatçının hastane bahçesinde... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T10:06+0300
2024-09-12T10:06+0300
2024-09-12T10:06+0300
yaşam
kadir inanır
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sağlık
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Geçen mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle fenalaşan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış, ameliyata alınan sanatçı kısa bir süreliğine tedbir amaçlı entübe edilmişti.Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alındı, ardından taburcu edildi. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakımda tedavi altına alındı.'Bir haftadır yürüyüşe çıkıyor'Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu:
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kadir inanır, jülide kural, sağlık, aktör, türk sineması
kadir inanır, jülide kural, sağlık, aktör, türk sineması
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Jülide Kural, ünlü sanatçının hastane bahçesinde yürüyüşlere başladığını, ülke gündemini takip ettiğini ve futbol maçlarını izlediğini söyledi.
Geçen mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle fenalaşan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış, ameliyata alınan sanatçı kısa bir süreliğine tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alındı, ardından taburcu edildi. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakımda tedavi altına alındı.
'Bir haftadır yürüyüşe çıkıyor'
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.
Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu:
“İyileşme sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Çok farklı bir gelişme olmadığı sürece ben de açıklama yapmıyorum. Son 1 haftadır sık sık bahçeye indiriyoruz, yürüyüşler yapıyor. Zaten doktorları da yapması gerektiğini söylüyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar.”