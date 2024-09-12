https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/jon-bon-jovi-koprude-intihar-girisiminde-bulunan-kadini-kurtardi-1087932666.html

Jon Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı

Jon Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı

Sputnik Türkiye

Ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi, dün Nashville'de bir köprünün kenarında intihar girişiminde bulunan bir kadınla konuşarak intihardan vazgeçirdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T10:17+0300

2024-09-12T10:17+0300

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dünya

jon bon jovi

abd

nashville

intihar girişimi

seigenthaler ped bridge

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Seigenthaler Ped Köprüsü’nün korkuluklarının dışında duran kadına yaklaşan 62 yaşındaki Jon Bon Jovi, bir süre kadınla konuştu. Kadının bir süre sonra korkuluklardan köprünün içerisine doğru geçmeye çalıştığı ve o sırada Bon Jovi’nin de sarılarak kadına yardımcı olduğu görüldü. Köprünün içine alınan kadınla ünlü sanatçı bir süre daha konuşmaya devam etti. Metro Nashville polisi, dün olayın görüntüleriyle birlikte “Seigenthaler Ped Köprüsü'nde bir kadına yardım eden Jon Bon Jovi ve ekibine bir teşekkür” mesajını paylaştı. Bon Jovi'nin köprüde başka bir yerde müzik videosu çekmek için ekibiyle birlikte bulunduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/miss-turkey-2024-birincisi-belli-oldu-idil-bilgen-guzellik-kralicesi-secildi-1087932096.html

nashville

seigenthaler ped bridge

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jon bon jovi, abd, nashville, intihar girişimi, seigenthaler ped bridge