https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/jon-bon-jovi-koprude-intihar-girisiminde-bulunan-kadini-kurtardi-1087932666.html
Jon Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
Jon Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
Sputnik Türkiye
Ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi, dün Nashville'de bir köprünün kenarında intihar girişiminde bulunan bir kadınla konuşarak intihardan vazgeçirdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T10:17+0300
2024-09-12T10:17+0300
2024-09-12T10:17+0300
dünya
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abd
nashville
intihar girişimi
seigenthaler ped bridge
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Seigenthaler Ped Köprüsü’nün korkuluklarının dışında duran kadına yaklaşan 62 yaşındaki Jon Bon Jovi, bir süre kadınla konuştu. Kadının bir süre sonra korkuluklardan köprünün içerisine doğru geçmeye çalıştığı ve o sırada Bon Jovi’nin de sarılarak kadına yardımcı olduğu görüldü. Köprünün içine alınan kadınla ünlü sanatçı bir süre daha konuşmaya devam etti. Metro Nashville polisi, dün olayın görüntüleriyle birlikte “Seigenthaler Ped Köprüsü'nde bir kadına yardım eden Jon Bon Jovi ve ekibine bir teşekkür” mesajını paylaştı. Bon Jovi'nin köprüde başka bir yerde müzik videosu çekmek için ekibiyle birlikte bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/miss-turkey-2024-birincisi-belli-oldu-idil-bilgen-guzellik-kralicesi-secildi-1087932096.html
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jon bon jovi, abd, nashville, intihar girişimi, seigenthaler ped bridge
jon bon jovi, abd, nashville, intihar girişimi, seigenthaler ped bridge
Jon Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı
Ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi, dün Nashville'de bir köprünün kenarında intihar girişiminde bulunan bir kadınla konuşarak intihardan vazgeçirdi.
Seigenthaler Ped Köprüsü’nün korkuluklarının dışında duran kadına yaklaşan 62 yaşındaki Jon Bon Jovi, bir süre kadınla konuştu. Kadının bir süre sonra korkuluklardan köprünün içerisine doğru geçmeye çalıştığı ve o sırada Bon Jovi’nin de sarılarak kadına yardımcı olduğu görüldü. Köprünün içine alınan kadınla ünlü sanatçı bir süre daha konuşmaya devam etti.
Metro Nashville polisi, dün olayın görüntüleriyle birlikte “Seigenthaler Ped Köprüsü'nde bir kadına yardım eden Jon Bon Jovi ve ekibine bir teşekkür” mesajını paylaştı. Bon Jovi'nin köprüde başka bir yerde müzik videosu çekmek için ekibiyle birlikte bulunduğu kaydedildi.