ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ’da iki yaşındaki bebeğe darp ve cinsel istismar
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/joe-biden-trump-2024-imzali-sapkayi-takarken-goruntulendi-1087940675.html
ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi
ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı 11 Eylül'ü anma etkinliğinde taktığı 'Trump 2024' imzalı şapkayla görüntülendi. Ülkenin iki partili birliğinden bahseden... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:24+0300
2024-09-12T13:25+0300
dünya
donald trump
kamala harris
abd başkanlık seçimleri
joe biden
pensilvanya
itfaiye
11 eylül saldırıları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087940171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_630444b0815e70e71f85aea31ad9de0d.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde bulunan Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak üzere düzenlenen bir etkinlikte halkla bir araya geldi.Basına kapalı olarak yapılan etkinlikte Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte katıldığı anma töreninde rakibi olan Donald Trump'ın imzası olan 'Trump 2024' yazılı kırmızı şapkayı kısa bir süreliğine takarken görüntülendi.Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, sosyal medya üzerinden yaptığı gönderide, 'Başkan Joe Biden, Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül'den sonra ülkenin iki partili birliğinden bahsetti ve buna geri dönmemiz gerektiğini söyledi' sözlerini paylaştı.81 yaşında olan Biden, Temmuz ayında başkanlık seçimi yarışından çekildiğini bildirmiş, onun yerine aday olan şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı.Trump destekçisine kendi şapkasını veren Joe Biden, destekçinin Trump şapkasını ona vermesi üzerine kısa bir süreliğine 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülenmesi üzerine sosyal medyada hızla viral oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/harrisle-duello-sonrasi-trump-siyasi-kariyerimin-en-iyi-munazarasiydi-1087890411.html
pensilvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087940171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505fbc478997ff91c5144ef511b3c67f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, joe biden, pensilvanya, itfaiye, 11 eylül saldırıları
donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, joe biden, pensilvanya, itfaiye, 11 eylül saldırıları

ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi

13:24 12.09.2024 (güncellendi: 13:25 12.09.2024)
© İHA / SARAH YENESELTrump Biden
Trump Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / SARAH YENESEL
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı 11 Eylül'ü anma etkinliğinde taktığı 'Trump 2024' imzalı şapkayla görüntülendi. Ülkenin iki partili birliğinden bahseden Biden, etkinlikte bulunan bir Trump destekçisinden aldığı şapkayı kısa bir süreliğine takarken kameralara yansıdı.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde bulunan Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak üzere düzenlenen bir etkinlikte halkla bir araya geldi.
Basına kapalı olarak yapılan etkinlikte Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte katıldığı anma töreninde rakibi olan Donald Trump'ın imzası olan 'Trump 2024' yazılı kırmızı şapkayı kısa bir süreliğine takarken görüntülendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, sosyal medya üzerinden yaptığı gönderide, 'Başkan Joe Biden, Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül'den sonra ülkenin iki partili birliğinden bahsetti ve buna geri dönmemiz gerektiğini söyledi' sözlerini paylaştı.
81 yaşında olan Biden, Temmuz ayında başkanlık seçimi yarışından çekildiğini bildirmiş, onun yerine aday olan şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı.
Trump destekçisine kendi şapkasını veren Joe Biden, destekçinin Trump şapkasını ona vermesi üzerine kısa bir süreliğine 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülenmesi üzerine sosyal medyada hızla viral oldu.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
DÜNYA
Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı
Dün, 08:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала