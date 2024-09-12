https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/joe-biden-trump-2024-imzali-sapkayi-takarken-goruntulendi-1087940675.html

ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülendi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı 11 Eylül'ü anma etkinliğinde taktığı 'Trump 2024' imzalı şapkayla görüntülendi. Ülkenin iki partili birliğinden bahseden... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T13:24+0300

2024-09-12T13:24+0300

2024-09-12T13:25+0300

dünya

donald trump

kamala harris

abd başkanlık seçimleri

joe biden

pensilvanya

itfaiye

11 eylül saldırıları

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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde bulunan Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak üzere düzenlenen bir etkinlikte halkla bir araya geldi.Basına kapalı olarak yapılan etkinlikte Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte katıldığı anma töreninde rakibi olan Donald Trump'ın imzası olan 'Trump 2024' yazılı kırmızı şapkayı kısa bir süreliğine takarken görüntülendi.Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, sosyal medya üzerinden yaptığı gönderide, 'Başkan Joe Biden, Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül'den sonra ülkenin iki partili birliğinden bahsetti ve buna geri dönmemiz gerektiğini söyledi' sözlerini paylaştı.81 yaşında olan Biden, Temmuz ayında başkanlık seçimi yarışından çekildiğini bildirmiş, onun yerine aday olan şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı.Trump destekçisine kendi şapkasını veren Joe Biden, destekçinin Trump şapkasını ona vermesi üzerine kısa bir süreliğine 'Trump 2024' imzalı şapkayı takarken görüntülenmesi üzerine sosyal medyada hızla viral oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/harrisle-duello-sonrasi-trump-siyasi-kariyerimin-en-iyi-munazarasiydi-1087890411.html

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donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, joe biden, pensilvanya, itfaiye, 11 eylül saldırıları