https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbulda-tem-otoyolu-kenarinda-iki-el-bombasi-bulundu-1087932868.html

İstanbul'da TEM otoyolu kenarında iki el bombası bulundu

İstanbul'da TEM otoyolu kenarında iki el bombası bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Kavacık TEM otoyolu üzerinde ihbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetin içinde pimi çekilmemiş iki adet el bombasıyla karşılaştı. Ne zaman yol... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T10:17+0300

2024-09-12T10:17+0300

2024-09-12T10:17+0300

türkiye

el bombası

ihbar

polis

istanbul

tem otoyolu

kavacık

beykoz

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İstanbul Beykoz TEM otoyolunda pimi çekilmemiş el bombaları bulundu.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Kavacık mevkiinde yol kenarına poşetin içinde bırakılmış olan iki adet pimi çekilmemiş bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bomba nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kimin tarafından yol kenarına bırakıldığı bilinmeyen el bombaları ekipler tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındığı bildirildi.

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türkiye

istanbul

kavacık

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el bombası, ihbar, polis, istanbul, tem otoyolu, kavacık, beykoz