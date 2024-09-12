https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbulda-tem-otoyolu-kenarinda-iki-el-bombasi-bulundu-1087932868.html
İstanbul'da TEM otoyolu kenarında iki el bombası bulundu
İstanbul'da TEM otoyolu kenarında iki el bombası bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kavacık TEM otoyolu üzerinde ihbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetin içinde pimi çekilmemiş iki adet el bombasıyla karşılaştı. Ne zaman yol... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T10:17+0300
2024-09-12T10:17+0300
2024-09-12T10:17+0300
türkiye
el bombası
ihbar
polis
istanbul
tem otoyolu
kavacık
beykoz
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İstanbul Beykoz TEM otoyolunda pimi çekilmemiş el bombaları bulundu.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Kavacık mevkiinde yol kenarına poşetin içinde bırakılmış olan iki adet pimi çekilmemiş bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bomba nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kimin tarafından yol kenarına bırakıldığı bilinmeyen el bombaları ekipler tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındığı bildirildi.
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istanbul
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el bombası, ihbar, polis, istanbul, tem otoyolu, kavacık, beykoz
el bombası, ihbar, polis, istanbul, tem otoyolu, kavacık, beykoz
İstanbul'da TEM otoyolu kenarında iki el bombası bulundu
İstanbul Kavacık TEM otoyolu üzerinde ihbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetin içinde pimi çekilmemiş iki adet el bombasıyla karşılaştı. Ne zaman yol kenarında bırakıldığı bilinmeyen el bombaları incelenmek üzere ekipler tarafından alındı.
İstanbul Beykoz TEM otoyolunda pimi çekilmemiş el bombaları bulundu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Kavacık mevkiinde yol kenarına poşetin içinde bırakılmış olan iki adet pimi çekilmemiş bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bomba nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kimin tarafından yol kenarına bırakıldığı bilinmeyen el bombaları ekipler tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındığı bildirildi.