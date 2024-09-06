https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-metrobus-yangini-dev-dumanlar-yukseliyor-1087712670.html

İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı

İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:25+0300

2024-09-06T09:25+0300

2024-09-06T09:59+0300

türkiye

metrobüs

yangın

istanbul

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İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yol tek şeritten açıldıYangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-8-supheliden-5i-icin-tutuklama-talebi-1087473165.html

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metrobüs, yangın, istanbul