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İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı
İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yol tek şeritten açıldıYangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
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metrobüs, yangın, istanbul
metrobüs, yangın, istanbul

İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı

09:25 06.09.2024 (güncellendi: 09:59 06.09.2024)
© AA / AAİstanbul'da Halıcıoğlu durağında metrobüs yangını çıktı ( AA - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında metrobüs yangını çıktı ( AA - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / AA
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İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı.

Yol tek şeritten açıldı

Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
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