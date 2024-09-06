https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-metrobus-yangini-dev-dumanlar-yukseliyor-1087712670.html
İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı
İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:25+0300
2024-09-06T09:25+0300
2024-09-06T09:59+0300
türkiye
metrobüs
yangın
istanbul
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İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yol tek şeritten açıldıYangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-8-supheliden-5i-icin-tutuklama-talebi-1087473165.html
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metrobüs, yangın, istanbul
metrobüs, yangın, istanbul
İstanbul'da metrobüs yangını: Soğutma çalışması başladı
09:25 06.09.2024 (güncellendi: 09:59 06.09.2024)
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı.
Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.