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Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Sputnik Türkiye
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füzelerini Japon Denizi yönünde fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:38+0300
2024-09-12T12:38+0300
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore Japon Denizi'ni hedef alan füze denemelerinde bulunduğu bildirildi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarından yerel saatle 07:10 civarında fırlatıldığı iddia edilen füzelerin yaklaşık 360 kilometre mesafe kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü söylendi. 'Yapılan bu kışkırtıcı hamle, Kore Yarımadası'nın istikrarını tehdit ediyor'Bu atış mesafelerinin, 'Güney Kore'deki hedeflere saldırmak için tasarlandığı' söylenirken, Güney Kore, Japonya ve ABD'den diplomatların yaptığı bir telefon görüşmesinde, 'bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu füze fırlatmalarının kınandığı' duyuruldu. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, ABD'nin Güney Kore ve Japonya'ya yönelik güvenlik taahhüdünün 'kesin' olduğunu tekrardan tasdik etti.Japonya Savunma Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, 'tamamıyla kabul edilemez' şeklinde nitelediği denemelerin 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini' belirtti.Kuzey Kore, iki aydır füze denemelerinde bulunmuyorduPazartesi günü hükümetinin 76. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kuzey Kore, iki aydan uzun süredir füze denemelerinde bulunmuyordu. Pyongyang yönetiminin, 'Güney Kore ve ABD'nin son dönem ortak tatbikatları nedeniyle ağır bir bedel ödemek zorunda kalacakları' uyarısı sonrası Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığı iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/guney-koreden-kuzeye-gozdagi-pyongyang-rejiminin-sonu-olur-1087129752.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, abd, füze, balistik füze, japon denizi, kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore, güney kore, japonya, abd, füze, balistik füze, japon denizi, kuzey kore lideri kim jong un

Güney Kore ve Japonya: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

12:38 12.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore Kuzey Kore Balistik Füze
Güney Kore Kuzey Kore Balistik Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füzelerini Japon Denizi yönünde fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Kore, 'kışkırtıcı bir hamle' yaparak perşembe sabahı füze denemeleri yaptı.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore Japon Denizi'ni hedef alan füze denemelerinde bulunduğu bildirildi.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarından yerel saatle 07:10 civarında fırlatıldığı iddia edilen füzelerin yaklaşık 360 kilometre mesafe kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü söylendi.

'Yapılan bu kışkırtıcı hamle, Kore Yarımadası'nın istikrarını tehdit ediyor'

Bu atış mesafelerinin, 'Güney Kore'deki hedeflere saldırmak için tasarlandığı' söylenirken, Güney Kore, Japonya ve ABD'den diplomatların yaptığı bir telefon görüşmesinde, 'bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu füze fırlatmalarının kınandığı' duyuruldu.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, ABD'nin Güney Kore ve Japonya'ya yönelik güvenlik taahhüdünün 'kesin' olduğunu tekrardan tasdik etti.
Japonya Savunma Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, 'tamamıyla kabul edilemez' şeklinde nitelediği denemelerin 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini' belirtti.

Kuzey Kore, iki aydır füze denemelerinde bulunmuyordu

Pazartesi günü hükümetinin 76. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kuzey Kore, iki aydan uzun süredir füze denemelerinde bulunmuyordu. Pyongyang yönetiminin, 'Güney Kore ve ABD'nin son dönem ortak tatbikatları nedeniyle ağır bir bedel ödemek zorunda kalacakları' uyarısı sonrası Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığı iddia ediliyor.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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