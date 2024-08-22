https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/guney-koreden-kuzeye-gozdagi-pyongyang-rejiminin-sonu-olur-1087129752.html

Güney Kore’den Kuzey’e gözdağı: ‘Pyongyang rejiminin sonu olur’

Güney Kore’den Kuzey’e gözdağı: ‘Pyongyang rejiminin sonu olur’

Sputnik Türkiye

ABD’yi müttefiki olarak gören ve bölgedeki askeri ataşeliğine soyunan Güney Kore’nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Zorla birleşme hayalleri kuran ve Güney... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:17+0300

2024-08-22T10:17+0300

2024-08-22T10:17+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

seul

pyongyang

kuzey kore lideri kim jong un

yoon suk-yeol

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087129462_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_1a3137f84d4b0273dac356a313bf2624.jpg

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik sürerken, Pyongyang'a gözdağı veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Yongin şehrinde bulunan Kara Operasyonları Komutanlığı’nı ziyaret ederek ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (Ulchi Freedom Shield) tatbikatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.Yoon, burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore’nin provokasyonları konusunda uyarırken, "Kuzey Kore rejimi her an provokasyon yapabilecek dünyadaki en tehlikeli gruptur. Sadece ordumuzun güçlü askeri hazırlığı onların yanlış hesaplarını önleyebilir" dedi.ABD ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların müttefiklerin birleşik savunma duruşunu güçlendirdiğini vurgulayan Yoon, "Zorla birleşme hayalleri kuran ve Güney Kore’ye göz diken Kuzey Kore’nin ülkemize yönelik herhangi bir işgal girişiminin Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini açıkça ifade etmeliyiz" dedi.Kuzey Kore'nin elindeki silah sistemlerinin tehlikesine dikkat çeken Yoon, "Pyongyang'ın uzun menzilli top ve füze üslerini muhtemel bir savaşın ilk aşamalarında etkisiz hale getirmek önemlidir" ifadelerini kullandı.Güney Kore ve ABD ortak tatbikata başlamıştıGüney Kore ve ABD topyekun savaş senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına 19 Ağustos’ta başlamıştı. Bilgisayar simülasyonları ile sivil savunma eğitimlerini de içeren tatbikat kapsamında amfibi çıkarma ve canlı atış tatbikatları gibi 48 saha eğitiminin gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/guney-kore-ve-abd-kuzey-korenin-nukleer-faaliyetlerine-karsi-askeri-tatbikatlara-baslayacak-1086749690.html

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

seul

pyongyang

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey güney kore, güney kore, kore adası, kuzey kore lideri