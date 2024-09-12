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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/gazzede-bm-okuluna-yapilan-saldiridan-kurtulanlar-saldiri-insani-yardim-dagitimi-sirasinda-oldu-1087957654.html
Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu
Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 6’sı BM... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T21:10+0300
2024-09-12T21:11+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze şeridi
israil
bm
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hamas
israil ordusu
saldırı
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı eski El-Cauni okuluna düzenlenen iki hava saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Bu, personelimiz arasında tek bir olayda görülen en yüksek ölüm sayısı" denilerek, toplam can kaybı sayısının 18 olduğu kaydedildi.İsrail ordusu, saldırının, İsrail hedeflerine saldırı planlamak için kullanılan El-Cauni okulunun içinde yer alan Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. BM saldırıyı şiddetle kınadı.Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinden yerinden edilmiş bir Filistinli olan Fadl Abu Hajiyah, Sputnik'e şunları söyledi:Saldırıdan sağ kurtulan Reşad El-Kassas ise, "Haklarımızı geri alabilmemiz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Netanyahu'nun adalet önüne çıkarılması gerekiyor. Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek” diye konuştu.Filistin basınına göre bu, İsrail ordusunun El-Cauni okuluna düzenlediği 5. saldırı. Daha önce 4 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Okul yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana barınma imkanı sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogan-cocuklarin-bombalarin-altinda-can-verdigi-bir-dunyada--hicbirimiz-kendimizi-1087952716.html
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, israil, bm, filistin, hamas, israil ordusu, saldırı
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, israil, bm, filistin, hamas, israil ordusu, saldırı

Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu

21:10 12.09.2024 (güncellendi: 21:11 12.09.2024)
Gazza Şeridi'ndeki BM okulu
Gazza Şeridi'ndeki BM okulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 6’sı BM personeli, 18 kişi öldü.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı eski El-Cauni okuluna düzenlenen iki hava saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.
UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Bu, personelimiz arasında tek bir olayda görülen en yüksek ölüm sayısı" denilerek, toplam can kaybı sayısının 18 olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu, saldırının, İsrail hedeflerine saldırı planlamak için kullanılan El-Cauni okulunun içinde yer alan Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. BM saldırıyı şiddetle kınadı.
Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinden yerinden edilmiş bir Filistinli olan Fadl Abu Hajiyah, Sputnik'e şunları söyledi:
“Saldırı, insani yardım dağıtımı sırasında gerçekleşti. Okula 3 roket isabet etti. Yardım dağıtanların yanı sıra çok sayıda yerinden edilmiş kişi de öldürüldü. Okulda yalnızca yerinden edilmiş siviller yaşıyor, özellikle de bölgenin kuzeyinden gelenler, burada Direniş'ten kimse yok. Bu okul BM'ye ait. Sürekli bombalanıyor ve nedenini bilmiyoruz."
Saldırıdan sağ kurtulan Reşad El-Kassas ise, "Haklarımızı geri alabilmemiz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Netanyahu'nun adalet önüne çıkarılması gerekiyor. Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek” diye konuştu.
Filistin basınına göre bu, İsrail ordusunun El-Cauni okuluna düzenlediği 5. saldırı. Daha önce 4 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Okul yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana barınma imkanı sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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