https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/gazzede-bm-okuluna-yapilan-saldiridan-kurtulanlar-saldiri-insani-yardim-dagitimi-sirasinda-oldu-1087957654.html
Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu
Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 6’sı BM... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T21:10+0300
2024-09-12T21:10+0300
2024-09-12T21:11+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze şeridi
israil
bm
filistin
hamas
israil ordusu
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087957500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0881716fa4c22b24bf083496f921c995.jpg
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı eski El-Cauni okuluna düzenlenen iki hava saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Bu, personelimiz arasında tek bir olayda görülen en yüksek ölüm sayısı" denilerek, toplam can kaybı sayısının 18 olduğu kaydedildi.İsrail ordusu, saldırının, İsrail hedeflerine saldırı planlamak için kullanılan El-Cauni okulunun içinde yer alan Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. BM saldırıyı şiddetle kınadı.Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinden yerinden edilmiş bir Filistinli olan Fadl Abu Hajiyah, Sputnik'e şunları söyledi:Saldırıdan sağ kurtulan Reşad El-Kassas ise, "Haklarımızı geri alabilmemiz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Netanyahu'nun adalet önüne çıkarılması gerekiyor. Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek” diye konuştu.Filistin basınına göre bu, İsrail ordusunun El-Cauni okuluna düzenlediği 5. saldırı. Daha önce 4 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Okul yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana barınma imkanı sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogan-cocuklarin-bombalarin-altinda-can-verdigi-bir-dunyada--hicbirimiz-kendimizi-1087952716.html
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087957500_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_16852855050ce3cf3ed2287f1067c668.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, israil, bm, filistin, hamas, israil ordusu, saldırı
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, israil, bm, filistin, hamas, israil ordusu, saldırı
Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu
21:10 12.09.2024 (güncellendi: 21:11 12.09.2024)
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 6’sı BM personeli, 18 kişi öldü.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı eski El-Cauni okuluna düzenlenen iki hava saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.
UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Bu, personelimiz arasında tek bir olayda görülen en yüksek ölüm sayısı" denilerek, toplam can kaybı sayısının 18 olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu, saldırının, İsrail hedeflerine saldırı planlamak için kullanılan El-Cauni okulunun içinde yer alan Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. BM saldırıyı şiddetle kınadı.
Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinden yerinden edilmiş bir Filistinli olan Fadl Abu Hajiyah, Sputnik'e şunları söyledi:
“Saldırı, insani yardım dağıtımı sırasında gerçekleşti. Okula 3 roket isabet etti. Yardım dağıtanların yanı sıra çok sayıda yerinden edilmiş kişi de öldürüldü. Okulda yalnızca yerinden edilmiş siviller yaşıyor, özellikle de bölgenin kuzeyinden gelenler, burada Direniş'ten kimse yok. Bu okul BM'ye ait. Sürekli bombalanıyor ve nedenini bilmiyoruz."
Saldırıdan sağ kurtulan Reşad El-Kassas ise, "Haklarımızı geri alabilmemiz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Netanyahu'nun adalet önüne çıkarılması gerekiyor. Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek” diye konuştu.
Filistin basınına göre bu, İsrail ordusunun El-Cauni okuluna düzenlediği 5. saldırı. Daha önce 4 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Okul yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana barınma imkanı sağlıyor.