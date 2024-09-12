https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/gazzede-bm-okuluna-yapilan-saldiridan-kurtulanlar-saldiri-insani-yardim-dagitimi-sirasinda-oldu-1087957654.html

Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu

Gazze'de BM okuluna yapılan saldırıdan kurtulanlar: Saldırı insani yardım dağıtımı sırasında oldu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 6’sı BM... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T21:10+0300

2024-09-12T21:10+0300

2024-09-12T21:11+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

gazze şeridi

israil

bm

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hamas

israil ordusu

saldırı

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı eski El-Cauni okuluna düzenlenen iki hava saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.UNRWA’dan yapılan açıklamada, "Bu, personelimiz arasında tek bir olayda görülen en yüksek ölüm sayısı" denilerek, toplam can kaybı sayısının 18 olduğu kaydedildi.İsrail ordusu, saldırının, İsrail hedeflerine saldırı planlamak için kullanılan El-Cauni okulunun içinde yer alan Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. BM saldırıyı şiddetle kınadı.Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinden yerinden edilmiş bir Filistinli olan Fadl Abu Hajiyah, Sputnik'e şunları söyledi:Saldırıdan sağ kurtulan Reşad El-Kassas ise, "Haklarımızı geri alabilmemiz ve başkenti Kudüs olan Filistin devletimizi kurabilmemiz için Netanyahu'nun adalet önüne çıkarılması gerekiyor. Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek” diye konuştu.Filistin basınına göre bu, İsrail ordusunun El-Cauni okuluna düzenlediği 5. saldırı. Daha önce 4 Temmuz'da gerçekleşen saldırıda 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Okul yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana barınma imkanı sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogan-cocuklarin-bombalarin-altinda-can-verdigi-bir-dunyada--hicbirimiz-kendimizi-1087952716.html

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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), gazze şeridi, israil, bm, filistin, hamas, israil ordusu, saldırı