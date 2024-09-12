https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogan-cocuklarin-bombalarin-altinda-can-verdigi-bir-dunyada--hicbirimiz-kendimizi-1087952716.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz

Sputnik Türkiye

BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı etkinliğine video mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada kimsenin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T18:13+0300

2024-09-12T18:13+0300

2024-09-12T18:13+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

gazze

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i selamlayan Erdoğan, zirveyi, dünyayı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak gördüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Irkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi koruma zorundayız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeleri gerektiğini vurguladı.Daha iyi bir gelecek için, yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmaları gerektiğini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan, çok taraflı sistemi, dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/erdogan-metin-kiratlinin-yemin-torenine-katildi-1087929166.html

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