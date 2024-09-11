https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/fransizlar-duyurdu-galatasaraydan-orta-sahaya-raphael-onyedika-hamlesi-1087902057.html
Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya Raphael Onyedika hamlesi
Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya Raphael Onyedika hamlesi
Sputnik Türkiye
Fransız basını, Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge'ün Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile anlaştığını duyurdu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:59+0300
2024-09-11T12:59+0300
2024-09-11T12:59+0300
spor
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transfer
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Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.Onyedika ile 5 yıllık anlaşmaFransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.Onyedika kimdir?Onyedika 19 Nisan 2001 yılında Nijerya’da dünyaya geldi.Güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncu ön libero, merkez orta saha ve stoper olarak görev yapabiliyor.Profesyonel Futbol kariyerine FC Ebedei takımıyla başlayan oyuncu, 2019-20 sezonunda Midtjylland U19 takımına transfer oldu.Gösterdiği başarılı performansın ardından 2020-2021 sezonunda A takıma yükselen oyuncu aynı sezon Fredericia takımına kiralandı. Sezon sonunda Midtjylland takımına geri dönen oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Belçika’nın Club Brugge ekibine 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Belçika ekibinin formasıyla 95 maçta süre alan oyuncu 4 gol ve 2 gollük katkı sağlandı.Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 49 maçta süre alan oyuncu Konferans Ligi’nde ise 11 maçta süre buldu. Onyedika 49 maçta 4 gol ve 2 asist yaparken 11 sarı kart gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeni-transfer-istanbula-geldi-mourinhonun-telefonuyla-kostic-fenerde-1087805926.html
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onyedika kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? onyedika kariyeri ve başarıları, galatasaray yeni transferi, onyedika, raphael onyedika, onyedika galatasaray, nijerya milli takımı, raphael onyedika nwadike
onyedika kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? onyedika kariyeri ve başarıları, galatasaray yeni transferi, onyedika, raphael onyedika, onyedika galatasaray, nijerya milli takımı, raphael onyedika nwadike
Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan orta sahaya Raphael Onyedika hamlesi
Fransız basını, Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge'ün Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile anlaştığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.
Onyedika ile 5 yıllık anlaşma
Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.
Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.
Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.
Onyedika 19 Nisan 2001 yılında Nijerya’da dünyaya geldi.
Güçlü fiziği ve etkili sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncu ön libero, merkez orta saha ve stoper olarak görev yapabiliyor.
Profesyonel Futbol kariyerine FC Ebedei takımıyla başlayan oyuncu, 2019-20 sezonunda Midtjylland U19 takımına transfer oldu.
Gösterdiği başarılı performansın ardından 2020-2021 sezonunda A takıma yükselen oyuncu aynı sezon Fredericia takımına kiralandı. Sezon sonunda Midtjylland takımına geri dönen oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Belçika’nın Club Brugge ekibine 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Belçika ekibinin formasıyla 95 maçta süre alan oyuncu 4 gol ve 2 gollük katkı sağlandı.
Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 49 maçta süre alan oyuncu Konferans Ligi’nde ise 11 maçta süre buldu. Onyedika 49 maçta 4 gol ve 2 asist yaparken 11 sarı kart gördü.