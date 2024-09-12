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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire istifa etti: Fransa ekonomisi krizde mi?
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire istifa etti: Fransa ekonomisi krizde mi?
Sputnik Türkiye
Fransa'da 7 Temmuz'da tamamlanan seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, halefinin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'da, 7 yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Bruno Le Maire, istifa etti. Lozan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olacağını açıkladı.Fransa'da 7 Temmuz'da tamamlanan genel seçim sonrası henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Halefinin açıklanmasını beklemeden görevden ayrılan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, basın mensuplarına siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıkladı.Veda konuşmasında 7 yıldır Ekonomi Bakanı olarak birlikte çalıştığı arkadaşlarına "Sizi seviyorum ama gidiyorum" diyen Le Maire, ülkesinin vergi konusunda attığı adımlardan geri dönmemesi gerektiğini açıkladı.Fransa ekonomisi Covid-19 döneminde borçlandıİsviçre'nin Lozan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapacağı belirtilen Le Maire'in Fransa'da bazı vergilerde düzenleme yaptığı belirtildi.'Fransa rekor seviyede borçlu'Le Monde'nin haberine göre İstifa eden Le Maire'in, Kovid-19 pandemisi sırasında ekonomiye desteklerinin olduğu ancak Fransa'nın borcunun rekor seviyeye ulaşmasını engelleyemediği ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un döneminin sona ereceğini belirten Fransız gazete, Le Maire'in siyasi olarak çürüme yaşayacağını düşündüğü bu döneme girmemek için istifa ettiğini iddia etti.
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire istifa etti: Fransa ekonomisi krizde mi?

21:38 12.09.2024 (güncellendi: 21:46 12.09.2024)
© AAFransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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Fransa'da 7 Temmuz'da tamamlanan seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, halefinin açıklanmasını beklemeden basın mensuplarına 7 yıllık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fransa'da, 7 yıldır Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Bruno Le Maire, istifa etti. Lozan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olacağını açıkladı.
Fransa'da 7 Temmuz'da tamamlanan genel seçim sonrası henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Halefinin açıklanmasını beklemeden görevden ayrılan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, basın mensuplarına siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıkladı.
Veda konuşmasında 7 yıldır Ekonomi Bakanı olarak birlikte çalıştığı arkadaşlarına "Sizi seviyorum ama gidiyorum" diyen Le Maire, ülkesinin vergi konusunda attığı adımlardan geri dönmemesi gerektiğini açıkladı.

Fransa ekonomisi Covid-19 döneminde borçlandı

İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapacağı belirtilen Le Maire'in Fransa'da bazı vergilerde düzenleme yaptığı belirtildi.

'Fransa rekor seviyede borçlu'

Le Monde'nin haberine göre İstifa eden Le Maire'in, Kovid-19 pandemisi sırasında ekonomiye desteklerinin olduğu ancak Fransa'nın borcunun rekor seviyeye ulaşmasını engelleyemediği ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un döneminin sona ereceğini belirten Fransız gazete, Le Maire'in siyasi olarak çürüme yaşayacağını düşündüğü bu döneme girmemek için istifa ettiğini iddia etti.
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