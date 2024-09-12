https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/antalya-emniyet-mudurlugu-duyurdu-jahrein-gozaltina-alindi-1087959150.html
Antalya Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Jahrein gözaltına alındı
Antalya Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Jahrein gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını açıkladı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T22:27+0300
2024-09-12T22:27+0300
2024-09-12T23:16+0300
türkiye
jahrein
gözaltı
müstehcenlik
gözaltı kararı
twitch
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında Twitch yayıncısı Jahrein'in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-cinayeti-sorusturmasinda-9-supheliye-tutuklama-talebi-13-supheli-serbest-1087958328.html
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jahrein gözaltı, jahrein kimdir, jahrein neden gözaltına alındı, jahrein müstehcenlik
jahrein gözaltı, jahrein kimdir, jahrein neden gözaltına alındı, jahrein müstehcenlik
Antalya Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Jahrein gözaltına alındı
22:27 12.09.2024 (güncellendi: 23:16 12.09.2024)
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını açıkladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında Twitch yayıncısı Jahrein'in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.
Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.
Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.
(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.