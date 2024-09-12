https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/esini-bulmak-icin-muge-anlinin-programina-cikan-konuk-yaninda-sevgilisini-getirdi-1087951436.html
Eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan konuk, yanında sevgilisini getirdi
Eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan konuk, yanında sevgilisini getirdi
Sputnik Türkiye
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dün konuk olan Abdülhalim Eliş, 26 yıllık karısının kaybolmasının ardından yardım istemek için canlı yayına çıktı. Yanında... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T17:42+0300
2024-09-12T17:42+0300
2024-09-12T17:42+0300
yaşam
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
canlı yayın
yasak aşk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg
Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi olan Leyla Eliş'in kaybolması üzerine 11 Eylül 2024 Çarşamba günü çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini bulmak için yardım istedi.Eşini bulmak için, 7 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Seher ile programa katılan Eliş, Seher'in eşini bulmasında yardım ettiğini söyledi. Konuşmasının devamında, izin günlerinde başka kadınlarla buluşup peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı kadınlarla vakit geçirdiğini anlatırken yanında gelen Seher'den de para aldığını açıkladı.Seher ile sevgili olduğunu açıklayan Eliş, Seher'i eşiyle beraber oturduğu eve getirmesinin ardından Leyla'nın arabasını alıp evden kaçtığını söyledi.Seher ile dini nikahlı olduğu ortaya çıktıAbdüllahim Eliş, sevgilisi Seher'in sosyal medyaya girmesini engellediğini söylerken Seher'in emekli maaşıyla geçindiklerini ekledi. Maddi desteğin kesildiğini, evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini ifade eden Eliş, eşi Leyla'nın başka kadınlarla buluşup para aldığını bildiğini iddia etti. Eşinin nerede olduğunu bilmeyen Eliş'in, Seher ile dini nikahlı olduğu ortaya çıktı.'Eşimden boşanıp Seher ile evlenmek istiyorum'Karısından boşanıp dini nikahlı olduğu Seher ile evlenmek istediğini söyleyen Eliş, 'Leyla'nın Seher'e 50 bin lira başlık parası vermesi gerektiğini, çünkü Seher'in Abdülhalim'le imam nikahı kıymak için 50 bin TL başlık parası verdiğini' belirtti.'Abdülhalim'e büyü yaptı'Abdülhalim Eliş ve Leyla Eliş'in evine gelen Seher, 'evde üç tane muska ve domuz yağı bulduğunu, Leyla'nın Abdülhalim'e büyü yaptığını' iddia etti.Yasak aşkı tarafından terk edildiAbdülhalim Eliş, 12 Eylül 2024 Perşembe günü çıktığı programda Seher'in onu terk ettiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında yasak aşkının geri dönmesi için yalvardı.Eliş, "Evim şu an çok karanlık cezaevine girsem daha iyi. Onun kokusu her yerde. 47 yaşına geldim ve onun gibisini bulamadım. Hayatımda sadece Seher'i istiyorum. Seher'le imam nikahım var, eşimle boşanınca onunla hemen resmi nikaha geçeceğim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/muge-anli-yeni-sezona-basladi-hangi-gunler-ve-saatte-yayinlaniyor-1087531370.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_118:0:1054:702_1920x0_80_0_0_4f570109f877698341e0e4926ed83f18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
müge anlı abdulhalim, müge anlı abdülhalim eliş, müge anlı canlı yayın, müge anlı ile tatlı sert, müge anlı 11 eylül 2024, müge anlı 12 eylül 2024, müge anlı seher, müge anlı seher abdulhalim
müge anlı abdulhalim, müge anlı abdülhalim eliş, müge anlı canlı yayın, müge anlı ile tatlı sert, müge anlı 11 eylül 2024, müge anlı 12 eylül 2024, müge anlı seher, müge anlı seher abdulhalim
Eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan konuk, yanında sevgilisini getirdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına dün konuk olan Abdülhalim Eliş, 26 yıllık karısının kaybolmasının ardından yardım istemek için canlı yayına çıktı. Yanında yasak aşkı Seher ile beraber gelen Eliş, karısının ortaya çıkması için çağrıda bulunurken izleyicileri şaşırtacak itiraflarda bulundu.
Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi olan Leyla Eliş'in kaybolması üzerine 11 Eylül 2024 Çarşamba günü çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini bulmak için yardım istedi.
Eşini bulmak için, 7 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Seher ile programa katılan Eliş, Seher'in eşini bulmasında yardım ettiğini söyledi. Konuşmasının devamında, izin günlerinde başka kadınlarla buluşup peynir, zeytin, yaprak ve para karşılığı kadınlarla vakit geçirdiğini anlatırken yanında gelen Seher'den de para aldığını açıkladı.
Seher ile sevgili olduğunu açıklayan Eliş, Seher'i eşiyle beraber oturduğu eve getirmesinin ardından Leyla'nın arabasını alıp evden kaçtığını söyledi.
Seher ile dini nikahlı olduğu ortaya çıktı
Abdüllahim Eliş, sevgilisi Seher'in sosyal medyaya girmesini engellediğini söylerken Seher'in emekli maaşıyla geçindiklerini ekledi.
Maddi desteğin kesildiğini, evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini ifade eden Eliş, eşi Leyla'nın başka kadınlarla buluşup para aldığını bildiğini iddia etti. Eşinin nerede olduğunu bilmeyen Eliş'in, Seher ile dini nikahlı olduğu ortaya çıktı.
'Eşimden boşanıp Seher ile evlenmek istiyorum'
Karısından boşanıp dini nikahlı olduğu Seher ile evlenmek istediğini söyleyen Eliş, 'Leyla'nın Seher'e 50 bin lira başlık parası vermesi gerektiğini, çünkü Seher'in Abdülhalim'le imam nikahı kıymak için 50 bin TL başlık parası verdiğini' belirtti.
'Abdülhalim'e büyü yaptı'
Abdülhalim Eliş ve Leyla Eliş'in evine gelen Seher, 'evde üç tane muska ve domuz yağı bulduğunu, Leyla'nın Abdülhalim'e büyü yaptığını' iddia etti.
Yasak aşkı tarafından terk edildi
Abdülhalim Eliş, 12 Eylül 2024 Perşembe günü çıktığı programda Seher'in onu terk ettiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında yasak aşkının geri dönmesi için yalvardı.
Eliş, "Evim şu an çok karanlık cezaevine girsem daha iyi. Onun kokusu her yerde. 47 yaşına geldim ve onun gibisini bulamadım. Hayatımda sadece Seher'i istiyorum. Seher'le imam nikahım var, eşimle boşanınca onunla hemen resmi nikaha geçeceğim" dedi.