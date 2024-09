https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/erdogan-metin-kiratlinin-yemin-torenine-katildi-1087929166.html

Erdoğan, Metin Kıratlı’nın Yemin Töreni'ne katıldı

Erdoğan, Metin Kıratlı’nın Yemin Töreni'ne katıldı

Sputnik Türkiye

Kadir Özkaya, yasama, yürütme ve yargı organları arasında farklı görüşlerin benimsenmesinin doğal olduğunu belirterek, "Anayasal organlar arasında işbirliği... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T08:55+0300

2024-09-12T08:55+0300

2024-09-12T08:55+0300

türkiye

metin kıratlı

aym

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087929008_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_5bf209a5906c3463d8372599a1f29bd3.jpg

AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, yargı mensupları ve davetliler katıldı.Törende konuşan AYM Başkanı Özkaya, Kıratlı'yı tebrik etti, görevinde başarı dileğinde bulundu.Toplumun huzuru, iç barışı, refahı ve güvenliği için adaletin vazgeçilmez bir unsur olduğuna, devletin ancak adaletle ayakta kalabileceğine işaret eden Özkaya, "Büyük Önder Atatürk'e göre de bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey ancak adaletle var olabilir. Onun adalet anlayışı hukuk sistemimizin ve toplumumuzun adalet arayışının da temelini oluşturmuştur." diye konuştu.Özkaya, hakim ve savcılara bazı tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:Adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olacağını, düzenin ortadan kalkacağını belirten Özkaya, "Adalet terazisini hep hak ve haklıyı gözeterek kullanın." dedi.'İnsanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır'Özkaya, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulümlerin yaşandığına işarete ederek, "Zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır." diye konuştu.Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk ve benzeri hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Özkaya, "Bu insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur." dedi.'2024'te 422 kuralın Anayasa'ya uygunluk denetimi yapıldı'Özkaya, anayasa mahkemelerinin; anayasal denetim yaparak, demokratik toplumların insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet ettiklerini, AYM'nin de bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulduğunu aktardı.Yüksek Mahkemenin norm denetimi istatistiklerine ilişkin bilgi veren Özkaya, "Mahkememizde, norm denetimi kapsamında somut ve soyut dediğimiz iki tür denetim yapılmaktadır. Bugün itibarıyla 2024 yılı içinde Mahkememizce 148 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 422 kuralın Anayasa'ya uygunluk denetimi yapılmış ve karara bağlanmıştır. Elimizde 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla incelenmeyi bekleyen 125 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 594 kural bulunmaktadır." diye konuştu.Bireysel başvuruların yüzde 83'ü sonuçlandırıldıÖzkaya, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine, ilkesel amaç bağlamında hak ve özgürlükleri koruma ve geliştirme misyonu yüklendiğini vurgulayarak, Yüksek Mahkemenin bu misyon temelinde hak ve özgürlüklere ilişkin standartları koruma ve geliştirme yönünde çok önemli görev ifa ettiğini belirtti.Özkaya, bireysel başvuru yolunun hayata geçmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde Türkiye aleyhine yapılan başvuruların ve AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının sayısında da önemli ölçüde azalmalar olduğunu belirtti.Yüksek Mahkemenin günümüze kadar binlerce bireysel başvuruyu karara bağladığını belirten Özkaya, bireysel başvuru istatistiklerini ilişkin şunları paylaştı:'Bireysel başvurunun işlevselliğini kaybetmeden korunması gerekli'AYM Başkanı Özkaya, Yüksek Mahkemenin, yapılan başvuruları kısa süre içinde, başvuru sırasına göre sonuçlandırmayı hedeflediğini, başvuruların konuları ile önem ve aciliyet durumlarına göre farklı bir inceleme sıralamasının ise yapılabildiğini dile getirdi.Yüksek Mahkemece başvuruları sonuçlandırma adına "büyük bir özen ve çaba gösterildiğini kaydeden Özkaya, "Anayasa Mahkemesi adalet, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi değerlerin gerçekleşmesine katkı yapmaya, bireylerin ve kurumların adalet duygularını tatmin etmeye, onların devlete ve hukuka olan güvenlerini artırmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Bireysel başvuru hakkının işlevselliğinin korunmasının önemine değinen Özkaya, şunları kaydetti:'Daima iyi bir iletişim bulunmasına ihtiyaç vardır'Özkaya, yüksek mahkemelerin, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükellef olduklarını, "her birinin görev ve yetkilerinin, işleyiş biçimlerinin, kararlarının niteliklerinin Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzenlendiğini" belirtti.Yasama, yürütme ve yargı organları insanlardan müteşekkil olduğuna dikkati çeken Özkaya, "İnsanın olduğu yerde de her zaman için farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin oluşabilmesi ve ihtilaf doğabilmesi de tabiidir, mümkündür. Bu nedenle anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.Başkan Kadir Özkaya'nın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi.Özgeçmişi okunan yeni üye Kıratlı, yemin etti. Metin Kıratlı'ya kisvesi Özkaya tarafından giydirildi.Metin Kıratlı kimdir?Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesinde şu bilgiler yer almakta:14/2/1969 tarihinde Konya/Ereğli’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ereğli’de tamamlamış, 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur.Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programını bitirmiştir. Ayrıca Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi almıştır.İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında “Marka Lisans Sözleşmeleri” isimli teziyle yüksek lisansını ve sonrasında Kırıkkale Üniversitesinde Özel Hukuk Ana Bilim Dalında “Yönetim Kurulu Başkanı” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi 2021 yılında kitap olarak yayımlanmıştır.Özel hukuk başta olmak üzere hukuk ve siyaset alanında birçok bilimsel eser hazırlayan Kıratlı, “Haksız Rekabet Hukukunda Çalışanların ve Müşterilerin Ayartılması” kitabını doçentlik tezi olarak yayımlamıştır. 23/2/2024 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının kararı ile ticaret hukuku alanında doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından kendisine “Fahri Doktora”, Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi tarafından “Fahri Profesör” ünvanı verilmiştir. Uzun yıllar Türkiye Adalet Akademisinde ve farklı devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiştir.23/11/ 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK üyeliğine atanmış olup 23/11/2022 tarihine kadar bu görevine devam etmiştir. Ayrıca Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.Mesleki kariyerine Ankara Adliyesinde hâkimlik stajı ile başlayan Kıratlı; staj bitiminde sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmıştır. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup 3/8/2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak atanmış ve bu görevi 18/7/2024 tarihine kadar ifa etmiştir.Kıratlı 18/7/2024 tarihli ve 32605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.İyi derecede Almanca bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/anayasa-mahkemesi-baskani-belli-oldu-1081902421.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin kıratlı kimdir?, aym başkanı açıklama, metin kıratlı, metin kıratlı, kadir özkaya