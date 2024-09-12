https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/dunyanin-ilk-ozel-uzay-yuruyusu-basladi-4-kisilik-ekip-2-saat-yuruyecek-1087943191.html

Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı: 4 kişilik ekip 2 saat yürüyecek

Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı: 4 kişilik ekip 2 saat yürüyecek

Sputnik Türkiye

Dünya'nın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü resmen başladı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T15:00+0300

2024-09-12T15:00+0300

2024-09-12T15:00+0300

yaşam

space x

uzay

uzay aracı

polaris dawn

jared isaacman

uzay yürüyüşü

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ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşamasına gelindi. Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşüne başladı. Özel geliştirilen uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13:50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı. 4 kişilik ekibin yaklaşık 2 saat sürecek uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza atacağı biliniyor.Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderilmiştiPolaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı. Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı. Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor. Dört sivil mürettebat tarafından gerçekleştirilen Polaris Dawn görevinin, özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/boeing-starliner-uzay-araci-dunyaya-bos-dondu-astronotlar-gorevlerine-uzay-araci-olmadan-devam-1087759411.html

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space x, uzay, uzay aracı, polaris dawn, jared isaacman, uzay yürüyüşü