https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/diplomasi-sahte-denilmisti-imamoglunun--diplomalari-paylasildi-1087954347.html

Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı

Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'şaibeli' olduğu iddia etti. İddialar üzerine İBB, İmamoğlu'nun diplomasını... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T19:41+0300

2024-09-12T19:41+0300

2024-09-12T19:41+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

sahte diploma

diploma

erdem atay

murat ongun

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Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, 'Ne Varsa Dilimizin Ucunda' isimli programda bir iddiayı gündeme getirdi. Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının şaibeli olduğunu belirtip “Kıbrıs’ta Girne Amerikan’da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış” iddiasını dile getirdi. Diploması paylaşıldıBu iddiaların ardından İBB Teyit’in sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu belirtildi ve diplomanın görseli paylaşıldı. 'Geçiş belgelerini rica ediyorum'Bu açıklamanın ardından Erdem Atay bu kez sosyal medya hesabından, "Sayın İBB Teyit. Diploma için teşekkür ederim. Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica ediyorum. Mümkün müdür?" şekilde bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun danışmanı yüksek lisans belgesini paylaştıİmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız” dedi.Murat Ongun’a da yanıt veren Erdem Atay, “Sayın Murat Ongun… Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?” ifadeleriyle talebini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/ibb-baskani-imamoglundan-tegmenler-aciklamasi-her-olaydan-darbe-cikarma-huyunuzdan-vazgecin-1087782293.html

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