Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/diplomasi-sahte-denilmisti-imamoglunun--diplomalari-paylasildi-1087954347.html
Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı
Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'şaibeli' olduğu iddia etti. İddialar üzerine İBB, İmamoğlu'nun diplomasını... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T19:41+0300
2024-09-12T19:41+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
sahte diploma
diploma
erdem atay
murat ongun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085357294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18ce6e7ebb6d627f625e154925a950c4.jpg
Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, 'Ne Varsa Dilimizin Ucunda' isimli programda bir iddiayı gündeme getirdi. Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının şaibeli olduğunu belirtip “Kıbrıs’ta Girne Amerikan’da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış” iddiasını dile getirdi. Diploması paylaşıldıBu iddiaların ardından İBB Teyit’in sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu belirtildi ve diplomanın görseli paylaşıldı. 'Geçiş belgelerini rica ediyorum'Bu açıklamanın ardından Erdem Atay bu kez sosyal medya hesabından, "Sayın İBB Teyit. Diploma için teşekkür ederim. Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica ediyorum. Mümkün müdür?" şekilde bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun danışmanı yüksek lisans belgesini paylaştıİmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız” dedi.Murat Ongun’a da yanıt veren Erdem Atay, “Sayın Murat Ongun… Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?” ifadeleriyle talebini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/ibb-baskani-imamoglundan-tegmenler-aciklamasi-her-olaydan-darbe-cikarma-huyunuzdan-vazgecin-1087782293.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085357294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8dc02cbd88be349e0e2a39eca970f81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu'nun diploması, erdem atay diploma, erdem atay imamoğlu iddia, ekrem imamoğlu üniversite, ekrem imamoğlu şaibeli diploma, sahte diploma, istanbul üniversitesi işletme fakültesi
ekrem imamoğlu'nun diploması, erdem atay diploma, erdem atay imamoğlu iddia, ekrem imamoğlu üniversite, ekrem imamoğlu şaibeli diploma, sahte diploma, istanbul üniversitesi işletme fakültesi

Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı

19:41 12.09.2024
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İBB/ONUR GUNAL
Abone ol
Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'şaibeli' olduğu iddia etti. İddialar üzerine İBB, İmamoğlu'nun diplomasını paylaşırken danışmanı Murat Ongun da İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gazeteci Atay, 'geçiş belgelerinin' de paylaşılmasını talep etti.
Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, 'Ne Varsa Dilimizin Ucunda' isimli programda bir iddiayı gündeme getirdi.
Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının şaibeli olduğunu belirtip “Kıbrıs’ta Girne Amerikan’da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış” iddiasını dile getirdi.

Diploması paylaşıldı

Bu iddiaların ardından İBB Teyit’in sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu belirtildi ve diplomanın görseli paylaşıldı.
Açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır” denildi.

'Geçiş belgelerini rica ediyorum'

Bu açıklamanın ardından Erdem Atay bu kez sosyal medya hesabından, "Sayın İBB Teyit. Diploma için teşekkür ederim. Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica ediyorum. Mümkün müdür?" şekilde bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun danışmanı yüksek lisans belgesini paylaştı

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız” dedi.
Murat Ongun’a da yanıt veren Erdem Atay, “Sayın Murat Ongun… Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?” ifadeleriyle talebini yineledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
POLİTİKA
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'
7 Eylül, 20:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала