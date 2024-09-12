Diploması sahte denilmişti, İmamoğlu'nun diplomaları paylaşıldı
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
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Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının 'şaibeli' olduğu iddia etti. İddialar üzerine İBB, İmamoğlu'nun diplomasını paylaşırken danışmanı Murat Ongun da İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını sosyal medya hesabından paylaştı. Gazeteci Atay, 'geçiş belgelerinin' de paylaşılmasını talep etti.
Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, 'Ne Varsa Dilimizin Ucunda' isimli programda bir iddiayı gündeme getirdi.
Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının şaibeli olduğunu belirtip “Kıbrıs’ta Girne Amerikan’da okuduğu dönemde başka bir bölümden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Hem yatay hem dikey geçiş yapmış” iddiasını dile getirdi.
Diploması paylaşıldı
Bu iddiaların ardından İBB Teyit’in sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu belirtildi ve diplomanın görseli paylaşıldı.
Açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır” denildi.
Sayın İBB Teyit,— Erdem Atay (@medreyata) September 12, 2024
Diploma için teşekkür ederim.
Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi'nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş belgelerini rica ediyorum.
Mümkün müdür?
Teşekkürler. https://t.co/jayh2TRvch
'Geçiş belgelerini rica ediyorum'
Bu açıklamanın ardından Erdem Atay bu kez sosyal medya hesabından, "Sayın İBB Teyit. Diploma için teşekkür ederim. Şimdi sizden Girne Amerikan Üniversitesi’nden 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica ediyorum. Mümkün müdür?" şekilde bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu'nun danışmanı yüksek lisans belgesini paylaştı
Sayın Murat Ongun...— Erdem Atay (@medreyata) September 12, 2024
Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş belgelerini rica etsem.
Onları da paylaşır mısınız? https://t.co/umZJ2MSSzx
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız” dedi.
Murat Ongun’a da yanıt veren Erdem Atay, “Sayın Murat Ongun… Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?” ifadeleriyle talebini yineledi.