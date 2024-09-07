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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve teğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk'e... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi hakkında sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür" dedi."Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu" diye İmamoğlu, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, teğmen, yemin töreni, kılıç, mustafa kemal atatürk, türk silahlı kuvvetleri

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'

20:08 07.09.2024
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve teğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığının siyaset üstü olduğunu belirterek her olaydan darbe çıkarılması huyundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi hakkında sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür" dedi.
"Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu" diye İmamoğlu, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet.

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
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