https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/ibb-baskani-imamoglundan-tegmenler-aciklamasi-her-olaydan-darbe-cikarma-huyunuzdan-vazgecin-1087782293.html

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan 'teğmenler' açıklaması: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve teğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk'e... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T20:08+0300

2024-09-07T20:08+0300

2024-09-07T20:08+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

teğmen

yemin töreni

kılıç

mustafa kemal atatürk

türk silahlı kuvvetleri

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi hakkında sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür" dedi."Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu" diye İmamoğlu, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erdogan-tohumlarla-diktigimiz-imam-hatip-okullari-bugun-sel-oldu-firtina-oldu--1087775096.html

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, teğmen, yemin töreni, kılıç, mustafa kemal atatürk, türk silahlı kuvvetleri