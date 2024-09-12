https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-yil-sonu-enflasyon-aciklamasi-1087923242.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yıl sonu enflasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yıl sonu enflasyonu açıklaması

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyonuyla ilgili 40'lı rakamları öngördüklerini ve yıl sonu için yüzde 41.5 beklentisinde olduklarını... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T01:20+0300

2024-09-12T01:20+0300

2024-09-12T01:23+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

enflasyon

dezenflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Program'ın (OVP) öngörülebilirliği güçlendirdiğini, böylece yatırım için sağlıklı bir ortamın sağlandığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:'Orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yoktur'Temel hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu yineleyen Yılmaz "Enflasyonu düşürelim ki daha istikrarlı bir ortam oluşsun. Bazen büyüme, enflasyon tartışmaları yapılıyor. Kısa vadede elbette bazı zorluklar içeriyor bu mücadele. Ama şunun bilincinde olmamız lazım. Orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yoktur. Tam aksine bunlar birbirini destekleyen süreçlerdir. Enflasyonun düştüğü bir ortamda öngörülebilirlik artar, istikrar yükselir, yatırım ortamı iyileşir, büyümeniz istikrarlı bir şekilde devam eder. Dolayısıyla bunları birbirinin zıddı gibi görmemek gerekir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylül ayı ve yıl sonu enflasyon beklentisiyle ilgili şunları ifade etti:Bu yılki bütçe açığının son OVP ile yüzde 4.9 olarak güncellendiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, enflasyon, dezenflasyon