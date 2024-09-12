Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yıl sonu enflasyonu açıklaması
01:20 12.09.2024 (güncellendi: 01:23 12.09.2024)
© AA / Ahmet OkurCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
© AA / Ahmet Okur
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyonuyla ilgili 40'lı rakamları öngördüklerini ve yıl sonu için yüzde 41.5 beklentisinde olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Etnografya Müzesi'nde düzenlenen ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Orta Vadeli Program'ın (OVP) öngörülebilirliği güçlendirdiğini, böylece yatırım için sağlıklı bir ortamın sağlandığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:
"5 Eylül'de ilan ettiğimiz Orta Vadeli Program geçen yıl ilan ettiğimiz programın bir devamı niteliğinde. Temel amaçlarımız değişmiyor. Nedir onlar? Enflasyonu düşürmek, orta vadede tek hanelere indirmek, bunu yaparken büyümemizi belli bir dozda ve istihdamımızı sürdürmek, bir taraftan da az önce bahsettiğim depremin yaralarını sarmak, deprem bölgelerini rehabilite etmek."
'Orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yoktur'
Temel hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu yineleyen Yılmaz "Enflasyonu düşürelim ki daha istikrarlı bir ortam oluşsun. Bazen büyüme, enflasyon tartışmaları yapılıyor. Kısa vadede elbette bazı zorluklar içeriyor bu mücadele. Ama şunun bilincinde olmamız lazım. Orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yoktur. Tam aksine bunlar birbirini destekleyen süreçlerdir. Enflasyonun düştüğü bir ortamda öngörülebilirlik artar, istikrar yükselir, yatırım ortamı iyileşir, büyümeniz istikrarlı bir şekilde devam eder. Dolayısıyla bunları birbirinin zıddı gibi görmemek gerekir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylül ayı ve yıl sonu enflasyon beklentisiyle ilgili şunları ifade etti:
"Sağlam bir zeminde enflasyonumuzu düşürme sürecini başlatmış durumdayız. Yüzde 75'lere kadar yükselmişti geçiş sürecinde enflasyonumuz. Dezenflasyonla birlikte hızlı bir geriye gidiş var. Son birkaç ayda 23,5 puan civarında bir düşüş söz konusu ve son geldiğimiz ağustos ayı enflasyonumuz 52'lere kadar gerilemiş durumda. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 50'nin altını, 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 41,5 gibi bir beklentimiz var. Bu da Merkez Bankamızın tahmin aralığı bandı içinde kalan, üst banda yakın bir beklenti diye ifade edebilirim. Gelecek yıl ise hedefimiz yüzde 20'nin altına inmek. Bir sonraki yıl olan 2026'da ise tek haneli rakamlarla ülkemizi yeniden buluşturmak. Bunun programını yapmış durumdayız. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz."
Bu yılki bütçe açığının son OVP ile yüzde 4.9 olarak güncellendiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bütçe açığındaki bu olumlu gelişmenin yanı sıra cari açıkta da çok olumlu bir gelişme gördük. Geçen yıl bu zamanlar cari açığımız yüzde 6'lara yakın seviyedeydi. 60 milyar dolara yakın cari açığımız vardı. Yıl sonu itibarıyla bunu 45 milyar dolara düşürdük. Milli gelirin yüzde 4'üne düştü. Bugün geldiğimiz noktada, 12 aylık baktığınızda geriye dönük olumlu bir gelişme var burada. Yüzde 2'lere gelmiş durumdayız. Yıl sonu itibarıyla cari açığımızın milli gelire oranını 1.7 olarak tahmin ediyoruz."