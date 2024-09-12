https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-buyumenin-nimetlerini-butun-kesimlere-yaymak-istiyoruz-1087933060.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
cevdet yılmaz
büyüme
ekonomi
enflasyon
türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiye dair mesajlar veriyor. Yılmaz, "Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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cevdet yılmaz, büyüme, ekonomi, enflasyon, türkiye
cevdet yılmaz, büyüme, ekonomi, enflasyon, türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz
10:41 12.09.2024 (güncellendi: 10:44 12.09.2024)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiye dair mesajlar veriyor. Yılmaz, "Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli."