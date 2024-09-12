https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cari-denge-ust-uste-ikinci-ay-fazla-verdi-1087932656.html
Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi
Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji harici cari işlemlerde ise 4 milyar 879 milyon fazla verildi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T10:16+0300
2024-09-12T10:16+0300
2024-09-12T10:40+0300
ekonomi
dolar
cari açık
cari denge
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Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fis-almayana-5-bin-tl-ceza-taslak-metinde-5-gun-detayi-dikkat-cekti-1087928666.html
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cari denge
Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi
10:16 12.09.2024 (güncellendi: 10:40 12.09.2024)
Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji harici cari işlemlerde ise 4 milyar 879 milyon fazla verildi.
Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.