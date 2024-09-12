https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cari-denge-ust-uste-ikinci-ay-fazla-verdi-1087932656.html

Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi

Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi

Sputnik Türkiye

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji harici cari işlemlerde ise 4 milyar 879 milyon fazla verildi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T10:16+0300

2024-09-12T10:16+0300

2024-09-12T10:40+0300

ekonomi

dolar

cari açık

cari denge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_44:0:855:456_1920x0_80_0_0_e831cac118a2cb5151608b7cf9980cc7.png

Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fis-almayana-5-bin-tl-ceza-taslak-metinde-5-gun-detayi-dikkat-cekti-1087928666.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cari denge