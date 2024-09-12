https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogandan-12-eylul-paylasimi-44-yila-ragmen-unutmadik-unutmayacagiz-1087957179.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: '44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: '44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız'
Sputnik Türkiye
12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T20:26+0300
2024-09-12T20:26+0300
2024-09-12T20:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
12 eylül askeri darbesi
darbe
darbe girişimi
askeri darbe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini' belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 12 Eylül askeri darbesine dair yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cumhurbaskani-erdogan-cocuklarin-bombalarin-altinda-can-verdigi-bir-dunyada--hicbirimiz-kendimizi-1087952716.html
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recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe, darbe girişimi, askeri darbe
recep tayyip erdoğan, 12 eylül askeri darbesi, darbe, darbe girişimi, askeri darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: '44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız'
12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini' belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 12 Eylül askeri darbesine dair yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."