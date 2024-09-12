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Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 'Şaşırtırım'
Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 'Şaşırtırım'
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu duyurdu. Cem Yılmaz'ın dizinin yeni sezonu için yaşlandırıldığı video ilgi çekti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T07:29+0300
2024-09-12T07:29+0300
2024-09-12T07:29+0300
yaşam
cem yılmaz
erşan kuneri
film
dizi
oyuncu
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2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Cem Yılmaz duyurduCem Yılmaz, sosyal medya hesabından Erşan Kuneri karakterini paylaştı ve 'Şaşırtırım' ifadelerini kullandı.Hayranlarının heyecanla beklediği dizinin 2. sezonu "Filmciliğe adanmış bir hayat. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te." ifadesiyle paylaşıldı.İlk olarak GORA filminin bir sahnesinde seyircisinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri Netflix'te 8 bölümlük bir diziyle popüler olmuştu. Dizinin ikinci sezonuna geri sayım başlamışken Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'nın dahil olduğu söylendi.
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cem yılmaz, cem yılmaz erşan kuneri, erşan kuneri, erşan kuneri ne zaman, cem yılmaz erşan kuneri yeni bölüm
Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 'Şaşırtırım'
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu duyurdu. Cem Yılmaz'ın dizinin yeni sezonu için yaşlandırıldığı video ilgi çekti.
2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Erşan Kuneri karakterini paylaştı ve 'Şaşırtırım' ifadelerini kullandı.
Hayranlarının heyecanla beklediği dizinin 2. sezonu "Filmciliğe adanmış bir hayat. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te." ifadesiyle paylaşıldı.
İlk olarak GORA filminin bir sahnesinde seyircisinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri Netflix'te 8 bölümlük bir diziyle popüler olmuştu. Dizinin ikinci sezonuna geri sayım başlamışken Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'nın dahil olduğu söylendi.