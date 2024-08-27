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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na veda etti: 'İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz'
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na veda etti: 'İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na, "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz" başlığıyla veda mesajı yayımladı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz" başlığıyla uzun bir veda mesajı yer aldı.Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:
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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na veda etti: 'İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz'

22:41 27.08.2024
© İHA / İHA-AW275714Ferdi Kadıoğu veda
Ferdi Kadıoğu veda - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA / İHA-AW275714
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na, "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz" başlığıyla veda mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi'miz" başlığıyla uzun bir veda mesajı yer aldı.
Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır… Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi… Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; Formaya bağlılığı, Armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, Azmi, Hırsı, Duruşu ve her tavrıyla “Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi…” oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, Gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda, Örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi. Terinin son damlasına kadar mücadele etti, Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, Sarı Lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi! Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için, Kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler… Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız, Sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"

"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE MİLYONLARCA TARAFTARI"

Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
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Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan yerli oyuncu oldu
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