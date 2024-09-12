AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ak-parti-erzurum-milletvekili-zehra-taskesenlioglu-kimdir-1087952472.html
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Zehra Taşkesenlioğlu, 24., 25... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T18:03+0300
2024-09-12T18:03+0300
politika
ak parti
milletvekili
kadın milletvekili
hayat
üniversite
evlilik
mal varlığı
erzurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087951661_0:0:472:267_1920x0_80_0_0_43716f89fa63bd1dae56eb95ad892e5b.jpg
Zehra Taşkesenlioğlu'nun gündemde yer alan haberleri nedeniyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında?1972'de Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu 52 yaşında AK Parti'nin 3 dönem milletvekili olarak görev aldı. Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisansını yaptı.Zehra Taşkesenlioğlu mal varlığı nedir?MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak görev alan Zehra Taşkesenlioğlu, MUSAİD'ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.Zehra Taşkesenlioğlu hangi dilleri biliyor?Zehra Taşkesenlioğlu, çok iyi derecede İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca biliyor.Zehra Taşkesenlioğlu hangi partili?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087951661_0:0:394:295_1920x0_80_0_0_579c4f79eac36f4a5bdf2dcfba1e84b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zehra taşkesenlioğlu kimdir, zehra taşkesenlioğlu naylon fatura, zehra taşkesenlioğlu vergi, zehra taşkesenlioğlu hangi partili
zehra taşkesenlioğlu kimdir, zehra taşkesenlioğlu naylon fatura, zehra taşkesenlioğlu vergi, zehra taşkesenlioğlu hangi partili

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

18:03 12.09.2024
© AAZehra Taşkesenlioğlu
Zehra Taşkesenlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
Abone ol
AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Zehra Taşkesenlioğlu, 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum milletvekili olarak seçildi. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu evli mi? kaç yaşında? mal varlığı nedir?
Zehra Taşkesenlioğlu'nun gündemde yer alan haberleri nedeniyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında?

1972'de Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu 52 yaşında AK Parti'nin 3 dönem milletvekili olarak görev aldı. Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisansını yaptı.

Zehra Taşkesenlioğlu mal varlığı nedir?

MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak görev alan Zehra Taşkesenlioğlu, MUSAİD'ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.

Zehra Taşkesenlioğlu hangi dilleri biliyor?

Zehra Taşkesenlioğlu, çok iyi derecede İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca biliyor.

Zehra Taşkesenlioğlu hangi partili?

1994: Güngören Kadın Kolları'nda çalışma.
1995: Refah Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda Teşkilatlanma, Ekonomik ve Sosyal İşler, AR-GE birim başkanlıkları.
1995 Genel Seçimleri: İl Kadın Kolları SKM Başkan Yardımcılığı ve 3. Bölge SKM Başkanlığı.
1998-1999: Fazilet Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Konular Birim Başkanlığı.
Özürlüler Birimi Kurulması: Parti genel merkezi ve İstanbul İl Teşkilatında Özürlüler biriminin kurulmasına katkı.
2004: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çalışma Komisyonu Üyesi.
2006 Haziran: İstanbul İl Kongresi ile İl Yönetim Kurulu Üyeliği.
2007 Genel Seçimleri: 3. Bölge SKM Başkanlığı'nda Kampanya Sorumlusu.
Halen: AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği.
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
TÜRKİYE
DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала