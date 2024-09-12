https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ak-parti-erzurum-milletvekili-zehra-taskesenlioglu-kimdir-1087952472.html

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

Sputnik Türkiye

AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Zehra Taşkesenlioğlu, 24., 25... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T18:03+0300

2024-09-12T18:03+0300

2024-09-12T18:03+0300

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Zehra Taşkesenlioğlu'nun gündemde yer alan haberleri nedeniyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında?1972'de Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu 52 yaşında AK Parti'nin 3 dönem milletvekili olarak görev aldı. Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisansını yaptı.Zehra Taşkesenlioğlu mal varlığı nedir?MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak görev alan Zehra Taşkesenlioğlu, MUSAİD'ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.Zehra Taşkesenlioğlu hangi dilleri biliyor?Zehra Taşkesenlioğlu, çok iyi derecede İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca biliyor.Zehra Taşkesenlioğlu hangi partili?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html

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