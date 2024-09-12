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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
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AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Zehra Taşkesenlioğlu, 24., 25... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T18:03+0300
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2024-09-12T18:03+0300
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Zehra Taşkesenlioğlu'nun gündemde yer alan haberleri nedeniyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında?1972'de Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu 52 yaşında AK Parti'nin 3 dönem milletvekili olarak görev aldı. Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisansını yaptı.Zehra Taşkesenlioğlu mal varlığı nedir?MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak görev alan Zehra Taşkesenlioğlu, MUSAİD'ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.Zehra Taşkesenlioğlu hangi dilleri biliyor?Zehra Taşkesenlioğlu, çok iyi derecede İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca biliyor.Zehra Taşkesenlioğlu hangi partili?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html
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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Zehra Taşkesenlioğlu, 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum milletvekili olarak seçildi. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu evli mi? kaç yaşında? mal varlığı nedir?
Zehra Taşkesenlioğlu'nun gündemde yer alan haberleri nedeniyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında?
1972'de Erzurum'da dünyaya gelen Zehra Taşkesenlioğlu 52 yaşında AK Parti'nin 3 dönem milletvekili olarak görev aldı. Uludağ üniversitesi İ.B.B.F'den mezun olduktan sonra Marmara üniversitesi'nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir üniversitesi'nde AB İlişkileri alanında yüksek lisansını yaptı.
Zehra Taşkesenlioğlu mal varlığı nedir?
MAYA Proje Yönetim sahibi ve Genel Müdürü olarak görev alan Zehra Taşkesenlioğlu, MUSAİD'ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.
Zehra Taşkesenlioğlu hangi dilleri biliyor?
Zehra Taşkesenlioğlu, çok iyi derecede İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca biliyor.
Zehra Taşkesenlioğlu hangi partili?
1994
: Güngören Kadın Kolları'nda çalışma.
1995
: Refah Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda Teşkilatlanma, Ekonomik ve Sosyal İşler, AR-GE birim başkanlıkları.
1995 Genel Seçimleri
: İl Kadın Kolları SKM Başkan Yardımcılığı ve 3. Bölge SKM Başkanlığı.
1998-1999
: Fazilet Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Konular Birim Başkanlığı.
Özürlüler Birimi Kurulması
: Parti genel merkezi ve İstanbul İl Teşkilatında Özürlüler biriminin kurulmasına katkı.
2004
: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çalışma Komisyonu Üyesi.
2006 Haziran
: İstanbul İl Kongresi ile İl Yönetim Kurulu Üyeliği.
2007 Genel Seçimleri
: 3. Bölge SKM Başkanlığı'nda Kampanya Sorumlusu.
Halen
: AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği.