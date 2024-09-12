https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/belediyeden-otobus-duragina-atilan-tekme-ve-yumruga-rocky-muzigi-ile-uyari-antrenmandan-kesitler-1087931604.html

Belediyeden, otobüs durağına atılan tekme ve yumruğa Rocky müziği ile uyarı: 'Antrenmandan kesitler'

Belediyeden, otobüs durağına atılan tekme ve yumruğa Rocky müziği ile uyarı: 'Antrenmandan kesitler'

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, otobüs durağına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye o anları sosyal medya hesabından Rocky filmi müziği ile... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T09:49+0300

2024-09-12T09:49+0300

2024-09-12T09:49+0300

yaşam

belediye

çanakkale

çan

genç

kamu malı

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Çanakkale Belediyesi, gençleri Rocky filmi müziğini kullanarak uyardı.'Boks kursu kayıtlarımız başladı'Çan ilçesinde belediye, kapalı durağa tekme ve yumruk atarak zarar veren gençlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ironi yapan belediye öncelikle "Boks kursları başladı, tam gaz devam ediyor. Serbest güreşlerimizin antrenmanından da kesitlerimiz var. Mavi Masa'ya uğra boks eldiveni hediye edelim. Gelelim güzel sanatlar boyamaya. Takdir ediyoruz bu şaheserlerden dolayı" ifadelerine yer verdi.Paylaşımın devamında ise "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" cümleleri yer aldı ve ceza hatırlatıldı.

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belediye, çanakkale, çan, genç, kamu malı