https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/belediyeden-otobus-duragina-atilan-tekme-ve-yumruga-rocky-muzigi-ile-uyari-antrenmandan-kesitler-1087931604.html
Belediyeden, otobüs durağına atılan tekme ve yumruğa Rocky müziği ile uyarı: 'Antrenmandan kesitler'
Belediyeden, otobüs durağına atılan tekme ve yumruğa Rocky müziği ile uyarı: 'Antrenmandan kesitler'
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, otobüs durağına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye o anları sosyal medya hesabından Rocky filmi müziği ile... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T09:49+0300
2024-09-12T09:49+0300
2024-09-12T09:49+0300
yaşam
belediye
çanakkale
çan
genç
kamu malı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087931673_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_a6a386ed253d997a2067c596c03b22db.jpg
Çanakkale Belediyesi, gençleri Rocky filmi müziğini kullanarak uyardı.'Boks kursu kayıtlarımız başladı'Çan ilçesinde belediye, kapalı durağa tekme ve yumruk atarak zarar veren gençlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ironi yapan belediye öncelikle "Boks kursları başladı, tam gaz devam ediyor. Serbest güreşlerimizin antrenmanından da kesitlerimiz var. Mavi Masa'ya uğra boks eldiveni hediye edelim. Gelelim güzel sanatlar boyamaya. Takdir ediyoruz bu şaheserlerden dolayı" ifadelerine yer verdi.Paylaşımın devamında ise "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" cümleleri yer aldı ve ceza hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yuzerken-buldugu-telefonun-sifresini-deneme-yanilmayla-buldu-ve-acti-372-gun-sonra-sok-oldum-1087672044.html
çanakkale
çan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087931673_201:0:1056:641_1920x0_80_0_0_369e8ba0bef56a25533b3e97d80010ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belediye, çanakkale, çan, genç, kamu malı
belediye, çanakkale, çan, genç, kamu malı
Belediyeden, otobüs durağına atılan tekme ve yumruğa Rocky müziği ile uyarı: 'Antrenmandan kesitler'
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, otobüs durağına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye o anları sosyal medya hesabından Rocky filmi müziği ile paylaşarak, belediye malına zarar verenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verildiğini hatırlattı.
Çanakkale Belediyesi, gençleri Rocky filmi müziğini kullanarak uyardı.
'Boks kursu kayıtlarımız başladı'
Çan ilçesinde belediye, kapalı durağa tekme ve yumruk atarak zarar veren gençlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda ironi yapan belediye öncelikle "Boks kursları başladı, tam gaz devam ediyor. Serbest güreşlerimizin antrenmanından da kesitlerimiz var. Mavi Masa'ya uğra boks eldiveni hediye edelim. Gelelim güzel sanatlar boyamaya. Takdir ediyoruz bu şaheserlerden dolayı" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımın devamında ise "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" cümleleri yer aldı ve ceza hatırlatıldı.