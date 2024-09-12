https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bakan-simsek-sermaye-girisleri-son-bir-yilda-433-milyar-dolara-ulasti-1087939432.html
Bakan Şimşek: Sermaye girişleri son bir yılda 43.3 milyar dolara ulaştı
Bakan Şimşek: Sermaye girişleri son bir yılda 43.3 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:43+0300
2024-09-12T12:43+0300
2024-09-12T12:43+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
cari açık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Cari açığa ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımları Türkiye'ye çekmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/cari-denge-ust-uste-ikinci-ay-fazla-verdi-1087932656.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, cari açık
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, cari açık
Bakan Şimşek: Sermaye girişleri son bir yılda 43.3 milyar dolara ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuzda yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini belirten Bakan Şimşek, son bir yılda yükselen sermaye girişlerine dikkat çekti.
Cari açığa ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımları Türkiye'ye çekmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek şunları söyledi:
Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor. Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı. Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu.
Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı. Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi. Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.