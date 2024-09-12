https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bakan-kurum-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-ile-bir-araya-geldi-1087955785.html

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bakanlıkta... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T19:35+0300

2024-09-12T19:35+0300

2024-09-12T19:35+0300

politika

murat kurum

cemil tugay

görüşme

izmir körfezi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bulundu.Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantının sonuçlarının ele alındığını belirtti.Bakan Kurum görüşmeye dair şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ibb-baskani-imamoglundan-bakan-kuruma-ziyaret-gorusme-yaklasik-15-saat-surdu-1087879100.html

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murat kurum, cemil tugay, görüşme, izmir körfezi