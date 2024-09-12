https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bakan-kurum-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-ile-bir-araya-geldi-1087955785.html
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bakanlıkta... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T19:35+0300
2024-09-12T19:35+0300
2024-09-12T19:35+0300
politika
murat kurum
cemil tugay
görüşme
izmir körfezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bulundu.Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantının sonuçlarının ele alındığını belirtti.Bakan Kurum görüşmeye dair şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ibb-baskani-imamoglundan-bakan-kuruma-ziyaret-gorusme-yaklasik-15-saat-surdu-1087879100.html
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murat kurum, cemil tugay, görüşme, izmir körfezi
murat kurum, cemil tugay, görüşme, izmir körfezi
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum salı günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bulundu.
Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantının sonuçlarının ele alındığını belirtti.
Bakan Kurum görüşmeye dair şunları ifade etti:
"Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken atılması gereken adımların da takipçisi olacağız."