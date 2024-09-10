https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ibb-baskani-imamoglundan-bakan-kuruma-ziyaret-gorusme-yaklasik-15-saat-surdu-1087879100.html
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Kurum, İstanbul'un... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T20:03+0300
2024-09-10T20:03+0300
2024-09-10T20:03+0300
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murat kurum
ekrem imamoğlu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bakanlıkta kabul etti.Bakanlık tarafından İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleştiği açıklanan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.Bakan Kurum, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Ekrem İmamoğlu ise görüşmeye dair şu paylaşımda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kadikoy-moda-tramvay-hattinda-seferler-iptal-edildi-1087877942.html
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murat kurum, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul
murat kurum, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Kurum, İstanbul'un depreme hazırlığı kapsamında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bakanlıkta kabul etti.
Bakanlık tarafından İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleştiği açıklanan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Bakan Kurum, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."
Ekrem İmamoğlu ise görüşmeye dair şu paylaşımda bulundu:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile İstanbul’un bakanlığın görev alanındaki konuları üzerine yararlı ve verimli bir görüşme yaptık."