https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ibb-baskani-imamoglundan-bakan-kuruma-ziyaret-gorusme-yaklasik-15-saat-surdu-1087879100.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmeye dair açıklama yapan Bakan Kurum, İstanbul'un... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T20:03+0300

2024-09-10T20:03+0300

2024-09-10T20:03+0300

türkiye

murat kurum

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bakanlıkta kabul etti.Bakanlık tarafından İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleştiği açıklanan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.Bakan Kurum, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Ekrem İmamoğlu ise görüşmeye dair şu paylaşımda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kadikoy-moda-tramvay-hattinda-seferler-iptal-edildi-1087877942.html

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murat kurum, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul