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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bakan-bolat-15-eylulde-baslayacak-olan-emlakta-dogrulanmis-ilan-duzenlemesi-icin-uyardi-1087936971.html
Bakan Bolat, 15 Eylül'de başlayacak olan 'emlakta doğrulanmış ilan' düzenlemesi için uyardı
Bakan Bolat, 15 Eylül'de başlayacak olan 'emlakta doğrulanmış ilan' düzenlemesi için uyardı
Sputnik Türkiye
Emlakta uygulanacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin 15 Eylül'den itibaren hayata geçeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev sahiplerini ve emlakçıları... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:06+0300
2024-09-12T12:06+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
ömer bolat
emlak
yeni dönem
kiralık ev
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Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi, emlakta 15 Eylül itibarıyla başlıyor.Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bu tarihte devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.Böylelikle, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesince sunulabilecek.Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.'Alım-satım ve kiralamaya aracılık sözleşmesi zorunluluğu devam ediyor'Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin devreye girmesine günler kala değerlendirmede bulundu. Vatandaşların, verdikleri yetkinin kapsamına ilişkin herhangi bir endişe taşımamaları gerektiğini belirten Bolat şunları söyledi: Bu hususlara dikkat Bolat, hem vatandaşların hem de emlak işletmelerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de şunları söyledi:Uygulama 1 Ocak'ta tamamen devreye alınacakEİDS yetki doğrulama uygulamasında, 15 Eylül-31 Aralık 2024 döneminin bir geçiş süreci olarak öngörüldüğünü vurgulayan Bolat, 'Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS'den doğrulandığına yönelik bir logo yer alacak.' ifadesini kullandı.Bolat, uygulamanın 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Söz konusu sistemin devreye alınmasının, ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanlar ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini önleyeceğini, tüketici mağduriyetlerinin azalmasına ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/emlakta-yeni-donem-basliyor-ilanlar-temizlenecek-gayrimenkul-sektorunde-taslari-yerinden-oynayacak-1086500099.html
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, emlak, yeni dönem, kiralık ev
ticaret bakanlığı, ömer bolat, emlak, yeni dönem, kiralık ev

Bakan Bolat, 15 Eylül'de başlayacak olan 'emlakta doğrulanmış ilan' düzenlemesi için uyardı

12:06 12.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Emlakta uygulanacak 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin 15 Eylül'den itibaren hayata geçeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev sahiplerini ve emlakçıları uyardı.
Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi, emlakta 15 Eylül itibarıyla başlıyor.
Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bu tarihte devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.
Böylelikle, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesince sunulabilecek.
Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.

'Alım-satım ve kiralamaya aracılık sözleşmesi zorunluluğu devam ediyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin devreye girmesine günler kala değerlendirmede bulundu. Vatandaşların, verdikleri yetkinin kapsamına ilişkin herhangi bir endişe taşımamaları gerektiğini belirten Bolat şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız tarafından emlak işletmesine verilecek yetki sadece bu işletmece ilanın verilmesine ilişkindir. Yetki, emlak işletmesince taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılmasını veya başka bir tasarrufta bulunulmasını kapsamayacak."

Bu hususlara dikkat

Bolat, hem vatandaşların hem de emlak işletmelerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de şunları söyledi:
"EİDS üzerinden verilecek ilan yetkisi, emlak işletmelerinin yönetmelik gereği düzenlemesi gereken sözleşme ve diğer belgelerin yerine geçmeyecek. İşletmelerin, yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım satıma ve kiralamaya aracılık sözleşmesi gibi belgeleri düzenleme zorunluluğu devam ediyor. Diğer taraftan, sistemin devreye alınmasıyla emlakçılık yapılabilmesi için Bakanlığımızdan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerince ilan girişi yapılamayacak. Bu nedenle halihazırda yetki belgesiz şekilde faaliyet gösteren emlak işletmelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ivedilikle yetki belgesi almalarını önemle hatırlatmak isterim."

Uygulama 1 Ocak'ta tamamen devreye alınacak

EİDS yetki doğrulama uygulamasında, 15 Eylül-31 Aralık 2024 döneminin bir geçiş süreci olarak öngörüldüğünü vurgulayan Bolat, 'Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS'den doğrulandığına yönelik bir logo yer alacak.' ifadesini kullandı.
Bolat, uygulamanın 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Söz konusu sistemin devreye alınmasının, ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanlar ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini önleyeceğini, tüketici mağduriyetlerinin azalmasına ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."
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