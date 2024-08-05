Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:11
3 dk
TARİHTE BUGÜN
FBI'ın radarında bir Hollywood yıldızı: Marilyn Monroe
12:26
9 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
12:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
14:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
14:41
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:03
54 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
21:28
3 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
21:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
22:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/emlakta-yeni-donem-basliyor-ilanlar-temizlenecek-gayrimenkul-sektorunde-taslari-yerinden-oynayacak-1086500099.html
Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak
Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak
Sputnik Türkiye
1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren internet ilanlarında yetki kimlik doğrulama zorunluluğu sonrasında, emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemeler 15... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T08:32+0300
2024-08-05T08:32+0300
ekonomi
emlak
emlak konut
emlak vergisi
emlak fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
İnternet üzerinden emlak ilanlarıyla ilgili düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Yeni düzenlemeye göre, emlak ilanlarına logo eklenerek, aynı taşınmaz için birden fazla fiyat görüntülenebilecek ve ilanlar karşılaştırılabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu düzenleme, gayrimenkul sektöründe büyük bir devrim niteliğinde" dedi. Mevzuat değişikliği 31 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı ve iki aşamalı olarak uygulanacak.Kimlik doğrulama zorunluluğu gelmişti1 Kasım 2023'te başlayan ilk aşama, ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgiliydi. Bu aşamada, ilan veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.Yetkilendirme zorunluluğu yoldaMilliyet'in haberine göre, ikinci aşama ise 15 Eylül 2024'te başlayacak ve ilanların mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi gerekecek. Mal sahibi, taşınmazın ilanını vermek için e-Devlet üzerinden yetki verecek. Emlak işletmeleri de bu yetkiyi alarak ilanları yayınlayabilecek.Sahte i̇lanlar temizlenecekBu düzenleme ile mevcut durumda internet sitelerinde yer alan on binlerce sahte ilan elenecek. Tapu kayıtlarında olmayan yerlerin ilanları verilemeyecek ve gerçek gayrimenkuller teyit edilebilecek.Emlak i̇şletmelerinde devrimEmlak işletmeleri, mal sahiplerinin e-Devlet üzerinden verdiği yetki ile ilanları yayınlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen bu sistemle, doğrulanmış ilanlar logo ve ibare ile belirtilecek.Tek bir i̇lan zorunluluğuSektör temsilcileri, bir gayrimenkule ilişkin tek bir ilan girilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sayede bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çok sayıda benzer ilan yerine, doğrulanmış ve net bilgiler içeren ilanlar yayınlanacak.Tapusuz yerler i̇çin ayrı kategoriTapusu olmayan yerler için ilan portallarında ayrı bir kategori oluşturulacak. Emlak Konut ve TOKİ gibi kurumların henüz tapu teslim etmediği gayrimenkuller bu kategori altında yer alacak.İlan sayılarında düşüş bekleniyorYeni düzenlemelerle birlikte, ilan sayılarında önemli bir düşüş bekleniyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek olmayan çok sayıda ilan yayından kaldırılacak ve ilan sayılarının yarıdan fazla düşebileceğini tahmin ediyorum" dedi.Yeni dönemde, emlak ilanlarının daha güvenilir ve şeffaf olması hedefleniyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş ilanlarla daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/vpn-indir-vpn-ile-instagram-vpn-nedir-vpn-degistirme-vpn-guvenli-mi-vpn-guvenli-mi-instagram-1086498709.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları
emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları

Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak

08:32 05.08.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AA
Abone ol
1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren internet ilanlarında yetki kimlik doğrulama zorunluluğu sonrasında, emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemeler 15 Eylül'e kadar tamamlanacak. Yeni dönemde emlak ilanlarına logo eklenmesi ve ilanların doğrulanması gibi önemli değişiklikler geliyor. İşte detaylar...
İnternet üzerinden emlak ilanlarıyla ilgili düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Yeni düzenlemeye göre, emlak ilanlarına logo eklenerek, aynı taşınmaz için birden fazla fiyat görüntülenebilecek ve ilanlar karşılaştırılabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu düzenleme, gayrimenkul sektöründe büyük bir devrim niteliğinde" dedi. Mevzuat değişikliği 31 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı ve iki aşamalı olarak uygulanacak.

Kimlik doğrulama zorunluluğu gelmişti

1 Kasım 2023'te başlayan ilk aşama, ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgiliydi. Bu aşamada, ilan veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.

Yetkilendirme zorunluluğu yolda

Milliyet'in haberine göre, ikinci aşama ise 15 Eylül 2024'te başlayacak ve ilanların mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi gerekecek. Mal sahibi, taşınmazın ilanını vermek için e-Devlet üzerinden yetki verecek. Emlak işletmeleri de bu yetkiyi alarak ilanları yayınlayabilecek.

Sahte i̇lanlar temizlenecek

Bu düzenleme ile mevcut durumda internet sitelerinde yer alan on binlerce sahte ilan elenecek. Tapu kayıtlarında olmayan yerlerin ilanları verilemeyecek ve gerçek gayrimenkuller teyit edilebilecek.

Emlak i̇şletmelerinde devrim

Emlak işletmeleri, mal sahiplerinin e-Devlet üzerinden verdiği yetki ile ilanları yayınlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen bu sistemle, doğrulanmış ilanlar logo ve ibare ile belirtilecek.

Tek bir i̇lan zorunluluğu

Sektör temsilcileri, bir gayrimenkule ilişkin tek bir ilan girilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sayede bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çok sayıda benzer ilan yerine, doğrulanmış ve net bilgiler içeren ilanlar yayınlanacak.

Tapusuz yerler i̇çin ayrı kategori

Tapusu olmayan yerler için ilan portallarında ayrı bir kategori oluşturulacak. Emlak Konut ve TOKİ gibi kurumların henüz tapu teslim etmediği gayrimenkuller bu kategori altında yer alacak.

İlan sayılarında düşüş bekleniyor

Yeni düzenlemelerle birlikte, ilan sayılarında önemli bir düşüş bekleniyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek olmayan çok sayıda ilan yayından kaldırılacak ve ilan sayılarının yarıdan fazla düşebileceğini tahmin ediyorum" dedi.
Yeni dönemde, emlak ilanlarının daha güvenilir ve şeffaf olması hedefleniyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş ilanlarla daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.
Instagram, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
YAŞAM
Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın
07:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала