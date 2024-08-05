https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/emlakta-yeni-donem-basliyor-ilanlar-temizlenecek-gayrimenkul-sektorunde-taslari-yerinden-oynayacak-1086500099.html
Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak
Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak
Sputnik Türkiye
1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren internet ilanlarında yetki kimlik doğrulama zorunluluğu sonrasında, emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemeler 15... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T08:32+0300
2024-08-05T08:32+0300
2024-08-05T08:32+0300
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İnternet üzerinden emlak ilanlarıyla ilgili düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Yeni düzenlemeye göre, emlak ilanlarına logo eklenerek, aynı taşınmaz için birden fazla fiyat görüntülenebilecek ve ilanlar karşılaştırılabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu düzenleme, gayrimenkul sektöründe büyük bir devrim niteliğinde" dedi. Mevzuat değişikliği 31 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı ve iki aşamalı olarak uygulanacak.Kimlik doğrulama zorunluluğu gelmişti1 Kasım 2023'te başlayan ilk aşama, ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgiliydi. Bu aşamada, ilan veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.Yetkilendirme zorunluluğu yoldaMilliyet'in haberine göre, ikinci aşama ise 15 Eylül 2024'te başlayacak ve ilanların mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi gerekecek. Mal sahibi, taşınmazın ilanını vermek için e-Devlet üzerinden yetki verecek. Emlak işletmeleri de bu yetkiyi alarak ilanları yayınlayabilecek.Sahte i̇lanlar temizlenecekBu düzenleme ile mevcut durumda internet sitelerinde yer alan on binlerce sahte ilan elenecek. Tapu kayıtlarında olmayan yerlerin ilanları verilemeyecek ve gerçek gayrimenkuller teyit edilebilecek.Emlak i̇şletmelerinde devrimEmlak işletmeleri, mal sahiplerinin e-Devlet üzerinden verdiği yetki ile ilanları yayınlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen bu sistemle, doğrulanmış ilanlar logo ve ibare ile belirtilecek.Tek bir i̇lan zorunluluğuSektör temsilcileri, bir gayrimenkule ilişkin tek bir ilan girilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sayede bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çok sayıda benzer ilan yerine, doğrulanmış ve net bilgiler içeren ilanlar yayınlanacak.Tapusuz yerler i̇çin ayrı kategoriTapusu olmayan yerler için ilan portallarında ayrı bir kategori oluşturulacak. Emlak Konut ve TOKİ gibi kurumların henüz tapu teslim etmediği gayrimenkuller bu kategori altında yer alacak.İlan sayılarında düşüş bekleniyorYeni düzenlemelerle birlikte, ilan sayılarında önemli bir düşüş bekleniyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek olmayan çok sayıda ilan yayından kaldırılacak ve ilan sayılarının yarıdan fazla düşebileceğini tahmin ediyorum" dedi.Yeni dönemde, emlak ilanlarının daha güvenilir ve şeffaf olması hedefleniyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş ilanlarla daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.
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emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları
emlak, emlak konut, emlak vergisi, emlak fiyatları
Emlakta yeni dönem başlıyor: İlanlar temizlenecek, gayrimenkul sektöründe taşları yerinden oynayacak
1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren internet ilanlarında yetki kimlik doğrulama zorunluluğu sonrasında, emlak piyasasıyla ilgili yeni düzenlemeler 15 Eylül'e kadar tamamlanacak. Yeni dönemde emlak ilanlarına logo eklenmesi ve ilanların doğrulanması gibi önemli değişiklikler geliyor. İşte detaylar...
İnternet üzerinden emlak ilanlarıyla ilgili düzenlemelerde sona yaklaşıldı. Yeni düzenlemeye göre, emlak ilanlarına logo eklenerek, aynı taşınmaz için birden fazla fiyat görüntülenebilecek ve ilanlar karşılaştırılabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu düzenleme, gayrimenkul sektöründe büyük bir devrim niteliğinde" dedi. Mevzuat değişikliği 31 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı ve iki aşamalı olarak uygulanacak.
Kimlik doğrulama zorunluluğu gelmişti
1 Kasım 2023'te başlayan ilk aşama, ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgiliydi. Bu aşamada, ilan veren kişinin kimliğinin tespit edilmesi zorunlu hale getirildi.
Yetkilendirme zorunluluğu yolda
Milliyet'in haberine göre, ikinci aşama ise 15 Eylül 2024'te başlayacak ve ilanların mal sahibi tarafından yetkilendirilmesi gerekecek. Mal sahibi, taşınmazın ilanını vermek için e-Devlet üzerinden yetki verecek. Emlak işletmeleri de bu yetkiyi alarak ilanları yayınlayabilecek.
Sahte i̇lanlar temizlenecek
Bu düzenleme ile mevcut durumda internet sitelerinde yer alan on binlerce sahte ilan elenecek. Tapu kayıtlarında olmayan yerlerin ilanları verilemeyecek ve gerçek gayrimenkuller teyit edilebilecek.
Emlak i̇şletmelerinde devrim
Emlak işletmeleri, mal sahiplerinin e-Devlet üzerinden verdiği yetki ile ilanları yayınlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) adı verilen bu sistemle, doğrulanmış ilanlar logo ve ibare ile belirtilecek.
Tek bir i̇lan zorunluluğu
Sektör temsilcileri, bir gayrimenkule ilişkin tek bir ilan girilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sayede bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çok sayıda benzer ilan yerine, doğrulanmış ve net bilgiler içeren ilanlar yayınlanacak.
Tapusuz yerler i̇çin ayrı kategori
Tapusu olmayan yerler için ilan portallarında ayrı bir kategori oluşturulacak. Emlak Konut ve TOKİ gibi kurumların henüz tapu teslim etmediği gayrimenkuller bu kategori altında yer alacak.
İlan sayılarında düşüş bekleniyor
Yeni düzenlemelerle birlikte, ilan sayılarında önemli bir düşüş bekleniyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek olmayan çok sayıda ilan yayından kaldırılacak ve ilan sayılarının yarıdan fazla düşebileceğini tahmin ediyorum" dedi.
Yeni dönemde, emlak ilanlarının daha güvenilir ve şeffaf olması hedefleniyor. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş ilanlarla daha güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.