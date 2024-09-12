https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/aysenurun-naasi-once-bakuye-sonra-istanbula-getirilecek-1087939121.html

Ayşenur'un naaşı önce Bakü'ye sonra İstanbul'a getirilecek

Ayşenur'un naaşı önce Bakü'ye sonra İstanbul'a getirilecek

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bu akşam Bakü'ye yarın sabah da İstanbul'a getirilecek. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:37+0300

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türkiye

ayşenur ezgi eygi

israil

israil-filistin

abd

bakü

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Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün akşam saatlerinde Tel Aviv'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderileceği duyuruldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından teslim alınacağı kaydedildi. Eygi'nin naaşının Bakü'den sonra sabah erken saatlerde İstanbul'a getirileceği ve yarın Didim'de defnedileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/eskisehirde-aycicegi-tarlasinda-5-metre-capinda-obruk-korkuttu-1087938679.html

türkiye

israil

bakü

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ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, abd, bakü