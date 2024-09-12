https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/aysenurun-naasi-once-bakuye-sonra-istanbula-getirilecek-1087939121.html
Ayşenur'un naaşı önce Bakü'ye sonra İstanbul'a getirilecek
Ayşenur'un naaşı önce Bakü'ye sonra İstanbul'a getirilecek
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bu akşam Bakü'ye yarın sabah da İstanbul'a getirilecek. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:37+0300
2024-09-12T12:37+0300
2024-09-12T12:37+0300
türkiye
ayşenur ezgi eygi
israil
israil-filistin
abd
bakü
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Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün akşam saatlerinde Tel Aviv'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderileceği duyuruldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından teslim alınacağı kaydedildi. Eygi'nin naaşının Bakü'den sonra sabah erken saatlerde İstanbul'a getirileceği ve yarın Didim'de defnedileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/eskisehirde-aycicegi-tarlasinda-5-metre-capinda-obruk-korkuttu-1087938679.html
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ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, abd, bakü
ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, abd, bakü
Ayşenur'un naaşı önce Bakü'ye sonra İstanbul'a getirilecek
Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bu akşam Bakü'ye yarın sabah da İstanbul'a getirilecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün akşam saatlerinde Tel Aviv'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderileceği duyuruldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından teslim alınacağı kaydedildi.
Eygi'nin naaşının Bakü'den sonra sabah erken saatlerde İstanbul'a getirileceği ve yarın Didim'de defnedileceği öngörülüyor.