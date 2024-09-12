https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/eskisehirde-aycicegi-tarlasinda-5-metre-capinda-obruk-korkuttu-1087938679.html

Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk korkuttu

Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk korkuttu

Sputnik Türkiye

Konya'dan sonra Eskişehir'de de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T12:28+0300

2024-09-12T12:28+0300

2024-09-12T12:28+0300

yaşam

eskişehir

tarım arazisi

obruk

susuzluk

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çiftçilik yapan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti. Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.Eskişehir'deki üçüncü obrukCeylan, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korktuğunu belirten Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.'Su isteyen bitkilerin ekilişlerini kontrollü yapacağız'Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230825/konya-icin-obruk-eylem-plani-hazirlanacak-1074947050.html

eskişehir

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eskişehir, tarım arazisi, obruk, susuzluk