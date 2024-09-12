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Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk korkuttu
Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk korkuttu
Sputnik Türkiye
Konya'dan sonra Eskişehir'de de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T12:28+0300
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obruk
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çiftçilik yapan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti. Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.Eskişehir'deki üçüncü obrukCeylan, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korktuğunu belirten Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.'Su isteyen bitkilerin ekilişlerini kontrollü yapacağız'Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:
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eskişehir, tarım arazisi, obruk, susuzluk
eskişehir, tarım arazisi, obruk, susuzluk

Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk korkuttu

12:28 12.09.2024
© AA / Deniz AçıkEskişehir
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA / Deniz Açık
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Konya'dan sonra Eskişehir'de de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çiftçilik yapan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti. Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.

Eskişehir'deki üçüncü obruk

Ceylan, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.
© AA / Deniz AçıkEskişehir
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
Eskişehir
© AA / Deniz Açık
Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korktuğunu belirten Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.

'Su isteyen bitkilerin ekilişlerini kontrollü yapacağız'

Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtı olan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu da idareli kullanacağız. Böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz."
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