Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor

Türkiye
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 5'e çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG: Son bir yılda en az 66 çocuk işçi öldü
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/avustralyali-subaylarin-afganistandaki-savas-suclarindan-dolayi-madalyalari-geri-aliniyor-1087934842.html
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Sputnik Türkiye
Avustralya’da 2016’da başlayan soruşturma sonucunda, 25 Avustralyalı subayın Afganistan’da dahil olduğu savaş suçları tespit edildi. Bu suçlar kapsamında 39... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:24+0300
2024-09-12T11:24+0300
dünya
avustralya ordusu
avustralya savunma bakanlığı
savaş suçu
madalya
afganistan
afganistan işgali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087934564_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d03dc791784c7c1961d94b76465fbb83.jpg
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bugün parlamentoda Avusturalyalı özel kuvvet subaylarının 2005-2016 yılları arasında Afganistan’da savaş suçları işlediklerine dair hazırlanan raporu sundu. Rapora göre 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler subayını içeren 23 olay tespit edildi. Bu olaylar 39 Afganın Avusturalyalı subaylar tarafından öldürülmesini içeriyor. Savunma Bakanı Marles, “Bu her zaman ulusal bir utanç meselesi olacaktır” ifadelerini kullandı.Brereton RaporuTümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan 3 bin 255 sayfalık Brereton Raporu, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görev yapan Avustralyalı Özel Kuvvetler subaylarının savaş suçu işlediğini tespit etti. 60 bin kanıtın incelendiği ve binlerce saat ifade alınan raporla ilgili Savunma Bakanı Marles, bugün parlamentoda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087934564_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_c7119c9d4844a42f8b3150c62be7ead8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya ordusu, avustralya savunma bakanlığı, savaş suçu, madalya, afganistan, afganistan işgali
avustralya ordusu, avustralya savunma bakanlığı, savaş suçu, madalya, afganistan, afganistan işgali

Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor

11:24 12.09.2024
© Fotoğraf : PTE Andrew ShawAvustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Fotoğraf : PTE Andrew Shaw
Abone ol
Avustralya’da 2016’da başlayan soruşturma sonucunda, 25 Avustralyalı subayın Afganistan’da dahil olduğu savaş suçları tespit edildi. Bu suçlar kapsamında 39 kişinin öldüğü ifade edilerek subaylara verilen seçkin hizmet madalyalarının geri alınacağı kaydedildi.
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bugün parlamentoda Avusturalyalı özel kuvvet subaylarının 2005-2016 yılları arasında Afganistan’da savaş suçları işlediklerine dair hazırlanan raporu sundu. Rapora göre 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler subayını içeren 23 olay tespit edildi. Bu olaylar 39 Afganın Avusturalyalı subaylar tarafından öldürülmesini içeriyor. Savunma Bakanı Marles, “Bu her zaman ulusal bir utanç meselesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Brereton Raporu

Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan 3 bin 255 sayfalık Brereton Raporu, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görev yapan Avustralyalı Özel Kuvvetler subaylarının savaş suçu işlediğini tespit etti. 60 bin kanıtın incelendiği ve binlerce saat ifade alınan raporla ilgili Savunma Bakanı Marles, bugün parlamentoda şu ifadeleri kullandı:

“En rahatsız edici olanı 25 Avustralya Özel Kuvvetler personelinin karıştığı 23 olayın tespit edilmesiydi. Bu olaylar, 39 kişinin Avustralya Savunma Kuvvetleri mensupları tarafından ya da bu mensupların da dâhil olduğu kişilerce hukuka aykırı olarak öldürüldüğü ve iki kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddialarıyla ilgilidir.”

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
Ukrayna krizi
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала