https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/avustralyali-subaylarin-afganistandaki-savas-suclarindan-dolayi-madalyalari-geri-aliniyor-1087934842.html
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Sputnik Türkiye
Avustralya’da 2016’da başlayan soruşturma sonucunda, 25 Avustralyalı subayın Afganistan’da dahil olduğu savaş suçları tespit edildi. Bu suçlar kapsamında 39... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:24+0300
2024-09-12T11:24+0300
2024-09-12T11:24+0300
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savaş suçu
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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bugün parlamentoda Avusturalyalı özel kuvvet subaylarının 2005-2016 yılları arasında Afganistan’da savaş suçları işlediklerine dair hazırlanan raporu sundu. Rapora göre 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler subayını içeren 23 olay tespit edildi. Bu olaylar 39 Afganın Avusturalyalı subaylar tarafından öldürülmesini içeriyor. Savunma Bakanı Marles, “Bu her zaman ulusal bir utanç meselesi olacaktır” ifadelerini kullandı.Brereton RaporuTümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan 3 bin 255 sayfalık Brereton Raporu, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görev yapan Avustralyalı Özel Kuvvetler subaylarının savaş suçu işlediğini tespit etti. 60 bin kanıtın incelendiği ve binlerce saat ifade alınan raporla ilgili Savunma Bakanı Marles, bugün parlamentoda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html
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avustralya ordusu, avustralya savunma bakanlığı, savaş suçu, madalya, afganistan, afganistan işgali
avustralya ordusu, avustralya savunma bakanlığı, savaş suçu, madalya, afganistan, afganistan işgali
Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor
Avustralya’da 2016’da başlayan soruşturma sonucunda, 25 Avustralyalı subayın Afganistan’da dahil olduğu savaş suçları tespit edildi. Bu suçlar kapsamında 39 kişinin öldüğü ifade edilerek subaylara verilen seçkin hizmet madalyalarının geri alınacağı kaydedildi.
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bugün parlamentoda Avusturalyalı özel kuvvet subaylarının 2005-2016 yılları arasında Afganistan’da savaş suçları işlediklerine dair hazırlanan raporu sundu. Rapora göre 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler subayını içeren 23 olay tespit edildi. Bu olaylar 39 Afganın Avusturalyalı subaylar tarafından öldürülmesini içeriyor. Savunma Bakanı Marles, “Bu her zaman ulusal bir utanç meselesi olacaktır” ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan 3 bin 255 sayfalık Brereton Raporu, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görev yapan Avustralyalı Özel Kuvvetler subaylarının savaş suçu işlediğini tespit etti. 60 bin kanıtın incelendiği ve binlerce saat ifade alınan raporla ilgili Savunma Bakanı Marles, bugün parlamentoda şu ifadeleri kullandı:
“En rahatsız edici olanı 25 Avustralya Özel Kuvvetler personelinin karıştığı 23 olayın tespit edilmesiydi. Bu olaylar, 39 kişinin Avustralya Savunma Kuvvetleri mensupları tarafından ya da bu mensupların da dâhil olduğu kişilerce hukuka aykırı olarak öldürüldüğü ve iki kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddialarıyla ilgilidir.”