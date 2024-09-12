https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/avustralyali-subaylarin-afganistandaki-savas-suclarindan-dolayi-madalyalari-geri-aliniyor-1087934842.html

Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor

Avustralyalı subayların Afganistan’daki savaş suçlarından dolayı madalyaları geri alınıyor

Sputnik Türkiye

Avustralya’da 2016’da başlayan soruşturma sonucunda, 25 Avustralyalı subayın Afganistan’da dahil olduğu savaş suçları tespit edildi. Bu suçlar kapsamında 39... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T11:24+0300

2024-09-12T11:24+0300

2024-09-12T11:24+0300

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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bugün parlamentoda Avusturalyalı özel kuvvet subaylarının 2005-2016 yılları arasında Afganistan’da savaş suçları işlediklerine dair hazırlanan raporu sundu. Rapora göre 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler subayını içeren 23 olay tespit edildi. Bu olaylar 39 Afganın Avusturalyalı subaylar tarafından öldürülmesini içeriyor. Savunma Bakanı Marles, “Bu her zaman ulusal bir utanç meselesi olacaktır” ifadelerini kullandı.Brereton RaporuTümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan 3 bin 255 sayfalık Brereton Raporu, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görev yapan Avustralyalı Özel Kuvvetler subaylarının savaş suçu işlediğini tespit etti. 60 bin kanıtın incelendiği ve binlerce saat ifade alınan raporla ilgili Savunma Bakanı Marles, bugün parlamentoda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html

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avustralya ordusu, avustralya savunma bakanlığı, savaş suçu, madalya, afganistan, afganistan işgali