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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı bir oturuma katıldı. Gezeravcı, burada yaptığı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ev Kongre Merkezinde düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, öğrencilerin merak ettikleri soruları da samimi bir şekilde cevapladı. İlk olarak Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlık İlk Uzay Misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, uzayda nasıl yemek yedikleri, uyudukları, spor yaptıklarını ve bilimsel çalışmalar yaptıkları ile ilgili merak edilenleri anlattı. 'Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok'Sohbet havasında geçen oturumda konuşma gerçekleştiren Gezeravcı, uzaya gidişinin devletin güçlü iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirttiğ.Gezeravcı konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-ilk-astoronotu-gezeravci-gerceklestirdigim-gorev-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-1082969190.html
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alper gezeravcı, astronot, uzay, birleşmiş milletler (bm), elazığ
alper gezeravcı, astronot, uzay, birleşmiş milletler (bm), elazığ

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok

11:50 08.05.2024
© AA / Gökhan BalcıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Gezeravcı, burada konuşma yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Gezeravcı, burada konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Gökhan Balcı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı bir oturuma katıldı. Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada uzayda gerçekleştirdiği ilk deney ve deneyimlerle de alakalı bilgi verdi.
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, Elazığ’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ev Kongre Merkezinde düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, öğrencilerin merak ettikleri soruları da samimi bir şekilde cevapladı. İlk olarak Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlık İlk Uzay Misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, uzayda nasıl yemek yedikleri, uyudukları, spor yaptıklarını ve bilimsel çalışmalar yaptıkları ile ilgili merak edilenleri anlattı.

'Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok'

Sohbet havasında geçen oturumda konuşma gerçekleştiren Gezeravcı, uzaya gidişinin devletin güçlü iradesi sayesinde gerçekleştiğini belirttiğ.
Gezeravcı konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Bu sadece bir kereye mahsus bir görev değildi. Geçmişte, yüzyıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı sizlerin geleceğini temin altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar getirip sizlere anlatmak bizim tarafımızdan sunulmuş bir lütuf değil, bu boynumuzun borcu. Çünkü bu görevin hak sahibi, öznesi, merkezi sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde Birleşmiş Milletler'in bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 tane ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22’nci ülke oldu. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, geçmişinden gücünü alan ve gelecekte, geleceğinin teminatı nesilleri için yolunu her daim açık tutan bir devlet. Devletimize güvenin. Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok. Uzayda yaptığımız bu görevler esnasında da bizden önce 21 tane ülkenin yaptığının aynısını yaparak hiçbir farklılık arz etmeden aynı şeyler yaparak da bir şeyler öğrenebilirdik. Her halükarda bir şeyler öğrenecektik. Ancak biz bu ülkenin topraklarından çıkmış, parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları, deneyleri uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Gerçekleştirdiğim görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı
20 Nisan, 13:52
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